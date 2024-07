Madagascar: Transport en Commun - Le paiement digitalisé des frais en vue

Le transport public de la capitale va passer à une modernisation des paiements des frais de transports. Une phase d'essai a été lancée avec quarante bus de la ligne 147 D.

Démonétisation. Au lieu de débourser des frais en cash, une initiative de paiement de ticket de bus via une carte physique est en vue pour les lignes urbaines de la capitale. « Actuellement, une phase d'essai est lancée avec quarante bus de la ligne 147 D, reliant 67 ha et Ambatomaro », a fait savoir Séverin Vahanjakoto, fondateur de la Carte ou Caisse Passe Partout ou CPP System Madagascar, lors de la cérémonie de remise de prix de l'Appel à projet Econnect, mardi dernier à Analakely.

Avec ce système de bus connecté, un Terminal de Paiement Électronique (TPE) est installé dans un bus. De leur côté, les usagers des transports communs devraient s'inscrire au niveau de cette société et obtiennent par la suite une carte personnalisée. Le fondateur du projet a expliqué que cette carte peut être alimentée via mobile money ou à travers les kiosques CPP. Une fois les cartes chargées, elles peuvent être utilisées dans tous les bus équipés du système.

Il suffit de passer la carte sur le terminal de TPE en trois secondes et le tour est joué. Par contre, les usagers ont toujours le choix entre payer par carte ou par cash. Et pour ceux qui n'ont pas souscrit à la carte, un ticket est fourni à l'usager qui utilise le paiement par cash.

Vulgarisation

L'utilisation de cette nouvelle technologie de paiement de frais via des cartes peut révolutionner le transport public à Antananarivo. Elle facilite la vie des usagers du transport public. « C'est beaucoup plus sécurisant car je n'aurai plus besoin d'apporter de l'argent en liquide. Il suffit juste de se munir de la carte et c'est réglé », enchaîne une jeune femme qui a déjà utilisé ce système avec la ligne D.

Anjara Notahiana est aussi intéressée et souligne l'importance de la vulgarisation de ce TPE, en affirmant qu'elle n'aura plus besoin de chercher ni réclamer de la monnaie lorsqu'elle va prendre le bus le matin ou le soir. Le paiement digitalisé des frais de bus offre aussi de nombreux avantages pour les professionnels du secteur, notamment les receveurs, les chauffeurs, les propriétaires ainsi que les coopératives. Parmi les avantages, les coopératives peuvent surveiller si les voitures respectent les cahiers des charges et contrôler leurs membres grâce à ce TPE.

Pareil pour les propriétaires des véhicules qui peuvent savoir à tout moment où se trouvent leurs voitures car le système est équipé de géolocalisation. De plus, ils peuvent également connaître leur recette à tout moment. Ce système permet de formaliser les métiers des receveurs, des chauffeurs comme des salariés fixes. Par contre, Jean Louis Emile Rakotoniriana, président de l'Union des Coopératives des Transporteurs Urbains (UCTU) a affirmé que la modernisation du paiement des frais de bus dépend en particulier d'un changement de mentalité de tous les professionnels de ce secteur.