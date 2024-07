Gabon: Promouvoir l'Agriculture Locale - Une voie vers l'autonomie alimentaire et le développement économique du pays

Face à l'insécurité alimentaire croissante, à la forte consommation de produits importés tels que la volaille et autres produits surgelés, et à la dépendance excessive vis-à-vis des pays frères et amis, il est crucial de repenser notre approche de l'agriculture au Gabon. Les jeunes et les populations doivent être encouragés à utiliser leurs vacances scolaires de manière productive en s'engageant dans des activités agropastorales. Voici comment et pourquoi cela peut se faire.

Lutte contre l'insécurité alimentaire

L'insécurité alimentaire est un problème majeur qui touche de nombreux pays, y compris le Gabon. Pour y faire face, il est essentiel de promouvoir l'autosuffisance alimentaire par le développement des activités agricoles locales. En encourageant les jeunes à s'impliquer dans l'agriculture, nous pouvons augmenter la production de denrées alimentaires locales, réduisant ainsi la dépendance aux importations et assurant une alimentation plus saine et plus accessible pour tous les Gabonais.

Réduire la consommation de produits importés

La consommation excessive de produits importés, notamment la volaille et les produits surgelés, a des conséquences négatives sur notre économie et notre santé. En développant des élevages locaux et en produisant des aliments frais, nous pouvons offrir des alternatives saines et économiques à ces produits. Cela permet non seulement de créer des emplois locaux, mais aussi de dynamiser l'économie rurale.

%

Stimuler la vocation agricole avec des projets structurants

Pour encourager et soutenir ces initiatives, nous proposons la mise en place de projets et concepts innovants, tels que :

1. Coopératives agricoles : Créer des coopératives pour exploiter des terres agricoles. Toute coopérative exploitant au moins 3 hectares de terre pourrait bénéficier d'un accompagnement systématique de l'État. Cet accompagnement comprendrait :

- Soutien technique : : Accès à des experts agronomes pour des conseils sur les meilleures pratiques agricoles.

- Soutien logistique : Mise à disposition de matériel agricole moderne et de moyens de transport pour faciliter la distribution des produits.

- Soutien financier : Accès à des subventions, des prêts à taux réduit et des incitations fiscales pour faciliter les investissements initiaux et l'entretien des infrastructures agricoles.

2. Encouragement des fonctionnaires et des professionnels : Il est crucial d'encourager même les fonctionnaires et autres personnes en activité professionnelle à participer à cet effort national. Des mesures incitatives pourraient inclure :

- Congés agropastoraux : Octroi de congés spéciaux pour les fonctionnaires souhaitant s'investir dans des projets agricoles pendant leurs vacances.

- Partenariats public-privé : Développement de partenariats entre les entreprises et les agriculteurs pour soutenir la production locale et intégrer des produits locaux dans les chaînes d'approvisionnement.

3. Weekends trimestriels de consommation locale : Instituer des weekends trimestriels dédiés à la consommation de produits locaux. Cette initiative pourrait comprendre :

- Marchés de producteurs locaux : Organisation de marchés où les producteurs locaux peuvent vendre directement leurs produits aux consommateurs.

- Campagnes de sensibilisation : Promouvoir les avantages de la consommation de produits locaux à travers des campagnes médiatiques et des événements communautaires.

- Incentives pour les consommateurs : Offrir des réductions ou des avantages pour l'achat de produits locaux durant ces weekends.

Encourager les jeunes et les populations

Les vacances scolaires représentent une opportunité idéale pour initier les jeunes aux activités agropastorales. Des programmes de sensibilisation et de formation peuvent être mis en place pour leur enseigner les techniques agricoles de base, l'importance de l'agriculture durable, et les avantages économiques et environnementaux qu'elle procure. Voici quelques actions concrètes à envisager :

1. Ateliers et formations : Organiser des ateliers pratiques et des formations sur les techniques agricoles et l'élevage. Ces sessions peuvent inclure des visites de fermes, des démonstrations de culture et des séances de mentorat avec des agriculteurs expérimentés.

2. Projets de vacances : Lancer des projets de vacances spécifiques où les jeunes peuvent participer activement à des activités agricoles, telles que la plantation, l'entretien des cultures et l'élevage de volailles.

3. Partenariats avec les écoles : Collaborer avec les établissements scolaires pour intégrer des programmes d'agriculture dans le curriculum, afin que les élèves acquièrent des compétences pratiques et théoriques en agriculture.

4. Campagnes de sensibilisation : Utiliser les médias et les réseaux sociaux pour sensibiliser les jeunes et leurs familles à l'importance de l'agriculture locale et aux opportunités qu'elle offre.

Bénéfices à long terme

Investir dans l'agriculture et encourager les jeunes à s'y engager peut avoir de nombreux bénéfices à long terme :

- Autonomie alimentaire : Réduire la dépendance aux importations et garantir un approvisionnement alimentaire stable.

- Création d'emplois : Développer l'économie locale et créer des emplois dans les zones rurales.

- Environnement durable : Promouvoir des pratiques agricoles durables qui protègent l'environnement et préservent les ressources naturelles.

- Éducation et compétences : Offrir aux jeunes des compétences pratiques et des connaissances en agriculture, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de carrière.

Bénéfices Multi-dimensionnels

Pour l'État :

- Réduction des dépenses d'importation : En augmentant la production locale, le besoin d'importer des produits alimentaires diminue, ce qui permet à l'État de réaliser des économies substantielles.

- *Stabilité économique* : Le renforcement de l'agriculture nationale diversifie l'économie et améliore la sécurité alimentaire, contribuant ainsi à une croissance économique plus stable et durable.

- *Souveraineté alimentaire* : En devenant plus autosuffisant, le Gabon renforce son indépendance et sa résilience face aux crises alimentaires mondiales, garantissant un approvisionnement alimentaire continu pour sa population.

Pour les acteurs eux-mêmes (jeunes, agriculteurs, professionnels) :

- Accès à des ressources et des formations : Les initiatives de soutien fournissent aux agriculteurs et aux jeunes des connaissances et des compétences précieuses en matière de techniques agricoles modernes.

- Opportunités économiques : Le développement de l'agriculture locale crée des emplois et ouvre des perspectives d'entrepreneuriat, augmentant ainsi les revenus des acteurs impliqués.

- Valorisation personnelle et contribution à la communauté : En participant activement à l'amélioration de la sécurité alimentaire, les individus renforcent leur sentiment d'accomplissement et leur rôle au sein de la société.

Pour la communauté :

- Accès à des aliments frais et sains : L'augmentation de la production locale assure une plus grande disponibilité de produits alimentaires de qualité, améliorant ainsi la nutrition et la santé des consommateurs.

- Cohésion sociale : Les projets coopératifs et les initiatives communautaires favorisent la solidarité et le renforcement des liens sociaux, créant un tissu social plus fort et plus uni.

- Développement rural : Les investissements dans l'agriculture locale améliorent les infrastructures et les services dans les zones rurales, contribuant au développement économique et social de ces régions.

La promotion des activités agricoles et agropastorales est une réponse efficace à l'insécurité alimentaire et à la dépendance économique vis-à-vis des importations. En mobilisant les jeunes, les fonctionnaires, et les populations pendant les vacances scolaires, nous pouvons créer une dynamique positive qui renforcera notre autonomie alimentaire et stimulera l'économie locale. Ensemble, faisons de l'agriculture une priorité nationale pour un avenir plus sûr et plus prospère au Gabon.

Planificateur des systèmes éducatifs ;

Représentant pour le Gabon de l'ONG

Internationale Francophonie sans frontières (FSF) ;

Président du Réseau Africain Scoutisme et Leadership (RASL).