Gabon: Les acteurs de la société civile reçus par le Secrétaire d'Etat adjoint américain à Libreville

En tournée diplomatique dans quelques pays africains, le diplomate américain a posé ses valises à Libreville, au Gabon pour quelques jours. Il s'agit de Kurt Campbell, Secrétaire d'Etat Adjoint américain. Il a été d'abord reçu tour à tour par le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema et le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndong Sima. Il a par la suite, reçu les membres de la société civile gabonaise, parmi lesquels, Pepecy Ougouliguendé, Nicaise Moulombi et bien d'autres, à l'ambassade des Etats-Unis au Gabon.

C'est à une invitation à déjeuner, offert par Vernelle Trim Fitzpatrick, Ambassadeur des États-Unis au Gabon, que le Secrétaire d'Etat adjoint américain, Kurt Campbell a échangé avec les membres de la société civile gabonaise. Pepecy Ogouligyendé et Nicaise Moulombi ont répondu favorablement à cette invitation qui les honore. Les échanges étaient orientés sur le renforcement de la collaboration entre les deux pays respectifs dans des domaines variés tels que la défense, l'éducation, l'environnement entre autres.

Le diplomate américain a, lors des échanges avec acteurs de la société civile, exprimé la volonté de son pays, d'apporter un appui au Gabon en matière de formation, de protection maritime, de protection de l'environnement et plus précisément de lutte contre la pêche illicite. Les États-Unis, soutiendra t-il, entendent renforcer ce partenariat mutuellement bénéfique pour le plus grand bien des populations.

%

Cette rencontre entre le diplomate américain est appréciée à sa juste valeur par Pepecy Ogouliguendé, Députée de la Transition. " Il était question de faire le point sur la participation des Gabonais aux prestigieux programmes et leurs apports dans la société gabonaise, le rôle qu'ils jouent durant la transition. Les échanges étaient très enrichissants de voir qu'il y a une grande communauté Alumni USA au Gabon ( Anciens élèves d'une grande école, regroupés au sein d'une association) qui travaille dans la société civile et dans le secteur privé. En terme de perspectives, il a été partagé des opportunités de financements de projets pour la société civile dans les domaines de l'environnement, des micro-projets, l'inclusion des personnes vivant avec un handicap..." fait savoir la Présidente de l'ONG Malachie.

Nicaise Moulombi dit sortir de cette rencontre satisfait. Le Président de l'ONG Croissance Saine Environnement, Président du Réseau des Organisations de la Société Civile pour l'Économie verte en Afrique Centrale (ROSCEVAC), et deuxième Vice-Président du Conseil économique, social et environnemental, prend acte des perspectives ; surtout sur les droits de l'Homme et sur l'environnement.