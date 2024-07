Angola: La logistique et le tourisme du port de Namibe suscitent l'intérêt des indiens

Moçâmedes — L'ambassadeur de l'Inde en Angola, Vidhu Peethambaran Nair, a exprimé mercredi l'intérêt de son pays à contribuer au développement du secteur portuaire et touristique de Namibe, en tenant compte de son potentiel et de sa situation géographique.

Le diplomate, qui parlait lors d'une réunion avec les hommes d'affaires de Namíbe, a déclaré que suite à sa visite de trois jours, il avait identifié plusieurs opportunités pour le monde des affaires indien, en mettant l'accent sur la logistique portuaire, l'exploitation des ressources minières et la promotion de tourisme.

C'est pourquoi l'ambassadeur a assuré qu'il ferait appel aux hommes d'affaires de son pays pour évaluer les avantages d'investir dans la création d'infrastructures pour soutenir le tourisme, ajoutant que les investissements dans ce secteur généreront des revenus et contribueront au développement de Namibe, en particulier.

« J'ai visité certaines attractions touristiques de Namíbe et j'ai été impressionné par le potentiel, mais il n'y avait aucun touriste dans ces endroits. Je pense qu'il est nécessaire de promouvoir davantage et de créer des infrastructures de soutien, telles que des panneaux routiers et d'autres services de soutien », a-t-il souligné.

Par ailleurs, il a également indiqué que la densité de population oblige son pays à recourir à l'importation de poisson et qu'il est disposé à coopérer avec les entrepreneurs du secteur de la pêche en vue d'exporter ce produit.

Il a invité les hommes d'affaires de Namíbe à participer cette année au forum d'affaires Angola-Inde, visant à promouvoir les partenariats commerciaux et industriels, l'échange de connaissances, d'investissements et de technologies, ainsi qu'à renforcer l'économie locale et à élargir les opportunités d'affaires. Il s'est également engagé à mobiliser les entreprises indiennes pour qu'elles investissent dans l'agriculture, en augmentant la possibilité de fournir des semences, des engrais et en mettant la technologie à disposition pour le développement agricole.

D'autre part, le vice-gouverneur provincial de Namíbe pour le secteur politique, social et économique, Abel Kapitango, a considéré la visite de la délégation indienne comme opportune, compte tenu des efforts du gouvernement provincial pour promouvoir le potentiel économique, visant à attirer des investisseurs internes et investissements extérieurs. Le président de l'Association provinciale de pêche, Jorge Hilário, a déclaré que la rencontre avait permis d'identifier des opportunités, exprimant son impatience pour la rencontre entre les hommes d'affaires des deux pays prévue cette année.