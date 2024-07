Angola: L'ERU permet à plus de deux mille citoyens d'être admis à la fonction publique

Luanda — Deux mille 689 fonctionnaires ont rejoint les institutions de l'État par le biais de sept concours publics lancés par l'Entité Unique de Recrutement (ERU, sigle en portugais), chargée de gérer les concours publics dans la Fonction Publique, depuis 2022, a annoncé mercredi, le directeur, Luciano Domingos.

S'exprimant lors d'une conférence de presse, Luciano Domingos a fait savoir que ces chiffres résultent des derniers appels d'offres des ministères de la santé, de la justice et des droits de l'homme, de l'énergie et des eaux, de l'enseignement supérieur, des sciences et technologies, de l'économie et du Plan, Administration fiscale générale et l'Institut national de l'emploi et la formation professionnelle (INEFOP).

Le chiffre a été tiré d'un total de 31.800 candidats inscrits, dont 35.535 ont été exclus parce qu'ils ne remplissaient pas les conditions requises dans ces appels d'offre. Ainsi, a-t-il poursuivi, 29.063 candidats ont participé et ont été mis en place pour l'Administration publique centrale, un total de 2.689 nouveaux fonctionnaires. Les autorités souhaite embaucher 3.469 nouveaux fonctionnaires au sein de l'Administration centrale jusqu'à la fin de l'année 2024.

Concernant les concours publics en cours, le responsable a annoncé que quatre sont actuellement en cours pour le recrutement de personnel à l'Administration Centrale, notamment à l'Agence de Protection des Données (35 postes vacants dans diverses spécialités), au Ministère de l'Agriculture et des Forêts (442), à l'Institut de développement forestier (82) et à l'Agence d'investissement privé et de promotion des exportations (APIEX) avec 65 postes vacants.

La plate-forme technologique, appelée Entité de recrutement unique (ERU), a été créée par décret présidentiel/2020 et a la responsabilité de gérer tous les concours publics d'accès à la fonction publique, en particulier pour les ministères et les instituts publics.