Congo-Brazzaville: Economie verte - Les administrateurs publics formés à l'encadrement du marché

Une cinquantaine de cadres issus de diverses administrations a été outillée, du 16 au 17 juillet, à Brazzaville, sur l'approche de développement des systèmes de marché pour le développement des petites entreprises durables pour une économie verte. Une fois sur le terrain, ces derniers vont encadrer les petites et moyennes entreprises (PME) à mieux conserver la biodiversité.

S'inscrivant dans le cadre de la mise en oeuvre des activités du projet de promotion des PME pour l'amélioration du bien-être social afin de réduire la surexploitation des animaux sauvages et la destruction des forêts en République du Congo (Ceerc), la session de formation visait, entre autres, à renforcer leurs capacités sur l'approche de développement des systèmes de marché pour favoriser le développement des PME favorables à la conservation de la biodiversité et des forêts.

A travers cet encadrement, les acteurs institutionnels ont ainsi acquis des connaissances afin de mieux définir leur rôle dans la création d'un environnement des affaires favorable au développement de ces entreprises durables, d'utiliser l'approche systémique pour identifier les besoins des petits producteurs, les exigences et dynamiques des marchés, et des interactions entre les acteurs des différentes institutions étatiques, les producteurs et les autres acteurs des chaînes de valeurs pour réduire la pauvreté, et atteindre les objectifs de conservation et de biodiversité.

Cet atelier qui a débouché sur plusieurs recommandations a également été une occasion pour les apprenants de se familiariser et d'analyser les concepts d'économie circulaire et d'économie verte dans le contexte spécifique du Congo.

Contente d'avoir pris part à cette formation, Mondesir Bianbwana a déclaré : « Durant ces deux jours, nous avons fait des travaux sur les différentes chaînes de valeur, à savoir l'arachide, le manioc et l'élevage. Nous avons également été outillés sur l'économie verte et circulaire. Le formateur nous a amplement expliqué en quoi consistait l'économie verte et circulaire parlant de leurs avantages et pourquoi le Congo devait opter pour cette économe dite circulaire et comment encourager les entreprises à pouvoir muter vers les économies vertes ».

Elle a estimé qu'au terme de cette session, les représentants des différentes administrations publiques devraient se mettre ensemble pour faire avancer et évoluer le Congo en matière d'économie circulaire. Ce, dans le but de préserver et de conserver les ressources naturelles dont disposent les forêts en vue de lutter contre la déforestation ainsi que les changements climatiques qui sont une question d'actualité.

Clôturant les travaux, Sabine Jiekak, chef de projet Ceerc, a remercié les participants pour leur disponibilité et surtout des différentes contributions apportées en vue d'atteindre les objectifs fixés par ledit projet et à rendre, de manière un peu plus concrète, les vœux d'atteindre un bien-être économique et social pour toutes les communautés vivant dans et autour des aires protégées ainsi que les concessions forestières.

« Nous sommes tout à fait conscients que deux jours pour cette formation, ce n'était pas assez car qu'il y avait beaucoup de choses à discuter et à assimiler. Mais nous espérons, au terme de cet atelier, avoir contribué à créer et à renforcer ce lien intersectoriel, interdépartemental ministériel qui existe déjà. Nous voulons avoir ces mêmes initiatives avec les différents acteurs et arriver, de manière ultime, à avoir des rencontres où les trois groupes d'acteurs, le secteur privé, les petits producteurs et les institutions gouvernementales, les acteurs étatiques, pourraient se mettre ensemble et voir comment améliorer cette approche, comment créer une économie qui a pour base un système entier et pas sur le développement des petites entreprises de manière individuelle », a-t-elle conclu.