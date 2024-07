Congo-Brazzaville: Désendettement - Validation du rapport d'analyse du mécanisme C2D

Plusieurs acteurs de la société civile ont participé, le 18 juillet aux côtés de leurs collègues de la Plateforme dette et développement(PF2D), à l'atelier de restitution de l'analyse du contrat de désendettement et du développement(C2D). Au cours de cette rencontre, plus d'une trentaine des cadres sont venus, entre autres, des organisations de la société civile, de quelques ministères, de l'ambassade de France, de la cellule technique du C2D, de la PF2D ainsi que des autres structures partenaires.

Cet atelier a permis aux participants de valider le rapport d'analyse du mécanisme C2D. Ils ont, en effet, partagé les résultats, notamment les constats et recommandations de ladite analyse, présenté et partagé les leçons apprises pendant le suivi du C2D. Ils ont par la même occasion formulé des recommandations à l'endroit des autorités congolaises et françaises sur les effets et impacts du mécanisme C2D.