Togo: Dr Gnagnon et le MTR multiplient la Nouvelle Constitution et la 5ème République par zéro

Alors que devant les membres du corps diplomatique accrédités au Togo la semaine dernière, le ministre de la Fonction publique, Gilbert Bawara, faisait entendre que le pays est en pleine transition dans son passage de la 4ème à la 5ème République, le plus jeune parti politique de l'opposition inscrit dans une dynamique de la lutte pour la paix et la protection du vivre ensemble au Togo, s'inscrit en faux contre cette Nouvelle Constitution qui bascule le Togo vers la 5ème République. Et partant d'ailleurs, tout ce qui devra conduire à l'assise à pas de charge de cette 5ème République. Le MTR (Mouvement Togolais pour la Restauration), puisque c'est de lui qu'il s'agit était face à la presse hier mercredi Lomé.

Le parti porté sur les fonts baptismaux par l'ancien Secrétaire à la Communication des FDR, et actuellement Adjoint au Maire de la Commune de Lacs 3, Dr Jean-Emmanuel Gnagnon, dans cette sortie, qui fait suite une série d'actions d'explication et d'exploitation des couloirs pour faire rétracter cette nouvelle Constitution que des députés en fin de mandat ont cru utile de doter le pays, a lancé une campagne intitulée, « Campagne République 5.0 ». Selon les mots explicatifs de cette campagne, il est indiqué, « Je donne zéro à la 5ème République ! Je suis pour la restauration du Togo ! Je dis non à la nouvelle Constitution ! ».

Entre autres actions au programme de cette campagne diligentée par le MTR parallèlement à celle des autres formations et regroupements politiques pour faire entendre raison aux gouvernants sur l'inopportunité d'une telle constitution, il y a la descente sur le terrain pour rencontrer et sensibiliser les populations à dire haut et fort un « NON », à cette 5ème République dans laquelle on les embraque.

Ainsi, à la différence des tenants du pouvoir qui n'hésitent pas à poursuivre les séances d'explications sur le bien-fondé de la nouvelle constitution, Dr Gnagnon et ses partisans indiquent, nous y allons pour enlever la confusion ». Et, soutiennent-ils, « le mensonge court vite et part, mais la vérité arrive toujours ». Que reproche-t-on en fait à cette constitution et la 5ème République au niveau du MTR ?

À cette interrogation, Dr Gnagnon a sa réponse. Il juge que cette nouvelle constitution et la 5ème République qu'on tente d'imposer aux Togolais « comportent des germes crisogènes graves qui seront indigestes aux populations Togolaises ». Et voit-il, qu'à travers une telle imposition, « on hypothèque notre vivre ensemble, et qu'on vienne nous diviser encore plus ».

Quant aux difficultés réelles sur le terrain et auxquelles font face presque tous les partis politiques de l'opposition, quand il s'agit d'organiser des activités publiques de contestation de la gouvernance de Faure Gnassingbé, le MTR dit être « prêt pour faire la "guerre" pour la paix sociale, pour le vivre ensemble ».

Cette « Campagne République 5.0 » qui n'est que la suite logique de diverses actions déjà diligentées par le MTR et ses responsables, contre cette nouvelle constitution et la 5ème République, est projetée pour être menée « jusqu'à ce que le peuple togolais recouvre sa souveraineté ».