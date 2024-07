Sénégal: Dakar Inside Festival - Le nouveau rendez-vous estival qu'abrite la capitale

Annonce faite en grande pompe sur les différents canaux de communication, suivie d'une pré-campagne de flyers et d'affichage dans les artères de la capitale, la ville de Dakar abritera la 1ere édition du DAKAR INSIDE FESTIVAL qui aura lieu cette année, avec des célébrités à l'affiche telles que Dadju, Tayc et le rappeur multiples singles de diamants Ninho.

Ces trois grandes coqueluches de la scène urbaine française prendront part à la 1ere édition de ce grand festival de musique. L'information provient du célèbre homme des médias sénégalais, DJ Boubs, qui depuis le début du mois de juillet annonce l'arrivée de ce grand show estival.

Dadju et Tayc livreront une part d'Héritage

Depuis l'annonce de leur duo en prestation à l'Accor Aréna de Paris en février dernier, Dadju et Tayc ne se laissent plus, tous deux ont décidé de dépasser leurs statuts de concurrents et de faire taire la rivalité que leurs millions d'abonnés ont créées entre eux, en s'associant, pour offrir non seulement un album en commun, aux sonorités pop, afro et RnB intitulé « Héritage » mais aussi un spectacle époustouflant.

Aujourd'hui, leur nombre d'écoutes s'estiment en millions et leurs représentations scéniques attirent des milliers de personnes et amoureux du RnB. En tournée à travers le monde, le duo sera présent sur le continent dès octobre 2024. Potentiellement très attendus par le public Dakarois, ils seront parmi les invités à la 1ere édition de Dakar Inside Festival.

La présence iconique de Ninho, le Jefe

Après l'escapade et l'annulation de son concert en décembre 2023 à Dakar, le rappeur français aux multiples certifications est de nouveau annoncé dans la capitale sénégalaise. Actuellement en tournée dans toute la France, ayant dans son catalogue les tubes comme « Jefe » ou l'excellent « No Love » à côté de la sublime star nigériane Ayra Starr, l'artiste Ninho fait également partie des invités qui prendront part à la 1ere édition de cette rencontre musicale.

A ce jour, aucune date ni autre communication itinérante n'a été délivrée par la structure qui pilote l'événement. Pour une telle avant-première, les organisateurs ont choisi de délivrer un effet d'annonce avant de divulguer les dates officielles et les tickets d'entrée à ce grand festival qui accueillera Dadju, Tayc et Ninho. Voici là un casting plus qu'alléchant qui aura probablement un fort écho dans la sous-région. La ville de Dakar sera une fois de plus théâtre de grands événements artistiques.