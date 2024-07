Guinée: Me Mohamed Traoré réagit à la sortie du Procureur sur le cas Foniké Menguè et Billo Bah - "Ces enlèvements finiront par devenir la norme"

S'exprimant sur le cas Foniké Menguè, Billo Bah et autres enlevés depuis quelques jours, Procureur général près la cour d'appel de Conakry a fait savoir qu'aucun organe d'enquête n'a procédé à aucune interpellation ou arrestation de qui que ce soit; mieux aucun établissement pénitentiaire du pays ne détient ces personnes faisant l'objet d'enlèvement.

En réaction à cette sortie du Procureur, Me Mohamed Traoré, ancien bâtonnier et actuel membre du conseil national de la transition (CNT) dit que l'annonce d'une enquête pour rechercher les personnes enlevées, identifier et interpeller les auteurs de ces enlèvements crée plus d'inquiétudes.

"Que c'est triste !

Ce communiqué du procureur général près la Cour d'appel de Conakry confirme au moins une chose : il y a bel et bien des enlèvements. C'est le magistrat lui-même qui emploie le terme « enlèvement ». Mais l'annonce d'une enquête pour rechercher les personnes enlevées, identifier et interpeller les auteurs de ces enlèvements crée plus d'inquiétudes encore et fait froid dans le dos.

En ce qui concerne Sylla Foniké Menguè Oumar et Billo Hadjass, les témoins de l'enlèvement, pour reprendre le terme du procureur général, ont identifié des individus à travers un certain nombre d'éléments concrets.

L'enquête devrait commencer par-là s'il y avait vraiment du sérieux dans ce communiqué.

Mais ces enlèvements finiront par devenir la norme. Très malheureusement.

Pauvre de nous.

Le communiqué du procureur général près la Cour d'appel de Conakry signifie aussi que désormais que si un citoyen est enlevé, il ne faudrait pas compter sur la justice pour le retrouver. La justice n'est au courant de rien ; elle ne sait rien ; elle est informée de la même manière que n'importe qui".

Me Mohamed Traoré

Ancien bâtonnier