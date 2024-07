Maroc: La MAP et ITALPRESS renforcent leur coopération médiatique

Rabat — L'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP) et ITALPRESS News Agency, ont signé, jeudi à Rabat, un Mémorandum d'entente et de coopération visant la consolidation de leur coopération dans le domaine des médias.

Paraphé par le Directeur général de la MAP, M. Fouad Arif, et le Directeur général et président du conseil d'administration d'ITALPRESS, Gaspare Borsellino, ce MoU a pour objectif de favoriser l'échange d'informations et des contenus multimédias et l'organisation des formations et stages en faveur des journalistes des deux agences. En vertu de cet accord, les deux parties s'engagent à mettre à disposition les moyens techniques de production médiatique, à collaborer sur plusieurs projets et à développer leurs capacités, notamment dans les domaines des nouveaux médias et des nouvelles technologies.

Aux termes de ce MoU, les deux agences conviennent de promouvoir une coopération multiforme. S'exprimant à cette occasion, M. Arif a souligné que cet accord, qui promeut le partenariat stratégique entre la MAP et ITALPRESS, ouvre la voie à de nouvelles perspectives prometteuses pour les deux agences, en offrant un contenu de qualité avec célérité, efficacité et intégrité.

"Il s'agit d'une étape importante de notre coopération en vue de promouvoir l'excellence journalistique", s'est-il félicité, notant que les deux agences partagent une vision commune et sont animées d'un engagement ferme et constant envers les plus hauts standards de professionnalisme. Dans ce sens, il s'est dit convaincu que cette collaboration fructueuse renforcera davantage non seulement les capacités éditoriales et technologiques des deux agences, mais permettra également d'explorer de nouvelles pistes pour une couverture journalistique innovante et de qualité.

M. Arif a fait savoir que l'un des points forts de ce partenariat sera l'échange des connaissances et le renforcement des capacités, à travers l'organisation de programmes de formation, d'ateliers et séminaires, estimant que cet échange favorisera une culture d'apprentissage en continu.

Pour sa part, M. Borsellino a salué ce partenariat conclu avec la MAP, l'"une des agences de presse les plus importantes de la Méditerranée", notant que cette convention marque un tournant dans l'ouverture internationale d'ITALPRESS, notamment sur son environnement méditerranéen.

Ce partenariat sera mutuellement bénéfique au développement et au rayonnement des deux agences, grâce à la possibilité de créer des contenus éditoriaux de qualité et de lancer d'importants projets et conventions sur divers sujets, a-t-il indiqué. A cette occasion, M. Borsellino n'a pas manqué de mettre en avant les relations séculaires liant l'Italie et le Maroc, précisant que les deux pays partagent plusieurs similitudes et points communs, notamment en termes d'histoire, de culture et de traditions.