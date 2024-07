Congo-Kinshasa: Décrue du Tanganyika et Lukuga - Certaines activités économiques reprennent à Kalemie

Certaines activités économiques ont repris timidement à Kalemie (Tanganyika), à la faveur de la décrue du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga depuis quelques semaines. Les eaux se retirent considérablement de plusieurs endroits de la ville de Kalemie autre fois inondés, a constaté mercredi 17 juillet, le reporter de Radio Okapi.

Certains endroits comme les maisons d'habitation, les maisons commerciales, les écoles, les hôtels et les routes de la ville de Kalemie qui étaient inondés par les eaux du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga sont de nouveau asséchés. Les eaux se sont retirées.

A la station-service Richa sur le Boulevard Lumumba, par exemple, les activités ont repris après quelques mois d'interruption, à cause des eaux qui ont envahi le lieu. Hubert Kalenga, un opérateur économique, témoigne :

« Actuellement les eaux sont séchées. Cet endroit était complètement inondé et nous avions arrêté de travailler. Nous remarquons à présent que les clients reviennent petit à petit. Une partie de la route est déjà praticable et les clients viennent de ce côté et repartent par la même direction parce que l'autre partie de la route est toujours inondée. Nous étions au chômage ».

La mairie de Kalemie a installé des motos pompes sur le boulevard Lumumba au niveau de la partie inondée du centre-ville pour aspirer les eaux.

« La mairie de son côté a fourni des efforts, nous avons pris de motos pompes pour aspirer les eaux sur le boulevard et les reverser dans le lac. On a travaillé jour et nuit avec des motos pompes ça a tenu quand même, on a diminué la quantité des eaux, mais nous constatons avec regret que les eaux sortent du sous-sol, donc nous, nous évacuons et le matin quand vous vous réveiller vous trouvez que c'est plein d'eau encore », affirme David Mukeba Mbombo, maire de Kalemie.

Par ailleurs, à certains endroits du Boulevard Lumumba et à l'entrée du quartier DAV, la présence accrue des eaux se fait toujours remarquer et la traversée continue à se faire par pirogue.