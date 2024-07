Cote d'Ivoire: Changement climatique - Un symposium sur les solutions pratiques face aux défis sécuritaires a eu lieu à Abidjan

Le quatrième symposium sur les implications sécuritaires du changement climatique a réuni plus de 100 représentants militaires et du gouvernement venant des États-Unis et de 36 pays africains afin d’identifier des solutions pratiques et réalisables face aux menaces à la sécurité climatique, ainsi que des opportunités futures de collaboration sur les risques climatiques. A appris allafrica.com de sources officielles.

Le Commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM) et l’Institut américain pour la paix (USIP), en collaboration avec les Forces armées de Côte d’Ivoire, ont réuni les participants à Abidjan du 15 au 18 juillet 2024.

Selon nos sources, Dr. Tegan Blaine, Directrice du programme de l’USIP sur le climat, l’environnement et les conflits, a déclaré que « le changement climatique déterminera de plus en plus les conflits, depuis l’échelle locale jusqu’à à l’échelle géopolitique, avec des implications pour les professionnels de l’armée ».

Le général de brigade Shawn Holtz, Directeur de la stratégie, de l’engagement et des programmes de l’U.S. AFRICOM, a souligné l’importance de réunir les partenaires américains et africains pour cet événement axé sur le climat.

« Notre objectif principal à travers cette conférence est de susciter des solutions pratiques que nos armées, en partenariat avec le Commandement des États-Unis pour l’Afrique et des nations comme la Côte d’Ivoire, peuvent ensemble mettre en œuvre afin de relever les défis liés au changement climatique », a déclaré M. Holtz.

Pour sa part, le général de corps d’armée Lassina Doumbia, chef d’Etat-major des Armées de Côte d’Ivoire, a souligné la portée mondiale de la lutte contre le changement climatique, qui constitue une priorité absolue en matière de sécurité et exige une attention immédiate. « Nous sommes à une époque où il est clair que le changement climatique est l’un des défis les plus importants de l’humanité, passant du mythe à la réalité », a-t-il déclaré.

Tout au long du symposium, d’éminents participants, y compris des délégués de haut niveau, ont fait part de leur enthousiasme à l’égard de l’événement visant à susciter des idées novatrices et des initiatives concrètes pouvant permettre aux États-Unis et aux partenaires africains de travailler ensemble pour obtenir des résultats significatifs. Le symposium a servi de plateforme de collaboration et d’échange de connaissances, permettant aux participants d’élaborer collectivement des solutions pratiques pour relever les défis complexes liés au changement climatique et renforcer la sécurité sur le continent africain.