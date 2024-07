Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 Juillet 2024

Niger: Panier de la ménagère- Le gouvernement réduit les prix de l'essence et du gasoil à la pompe

«A compter du 23 juillet 2024, à zéro heure sur l'ensemble du territoire national, les prix des hydrocarbures sont fixés comme suit: Super 91 [essence]: 499 FCFA, le litre, Gasoil: 618 FCFA, le litre», rapporte un communiqué du gouvernement, en date de ce Mercredi 17 juillet 2024. En attendant l'entrée en vigueur de ces réformes, l'essence se vend à 540 f CFA le litre, tandis que le gasoil s'achète à 668 f CFA le litre. Cette réduction, explique le communiqué, s'aligne dans la droite ligne des engagements annoncés à l'issue du conseil des ministres du lundi 24 juin 2024, à l'initiative du Chef de l'Etat, le Général Abdrahamane Tiani.« L'objectif visé par cette réduction du prix à la pompe est de permettre la baisse du prix des transports et par voie de conséquence celle du prix des produits de première nécessité», rapporte le texte. Par conséquent, poursuit le document officiel, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement invitent l'ensemble des opérateurs économiques à répercuter cette baisse sur les prix des produits et services conformément aux engagements souscrits «En tout état de cause, les services compétents de l'Etat sont instruits pour prévenir et réprimer toute tentative de fraude à l'encontre de cette mesure», prévient le communiqué.

Gabon :Transition - Ali Bongo interrompu dans sa rencontre avec sa famille

Une rencontre attendue entre Ali Bongo, président déchu du Gabon, et sa femme Sylvia Bongo, ainsi que leur fils Noureddin, tous deux détenus à la prison centrale de Libreville, a été brusquement interrompue en présence du président de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema. Selon l'information rapportée par le confrère Gabon Revoew, cette réunion familiale, qui s'est déroulée à la présidence de la République, aurait pris fin abruptement sur fond de désaccord concernant une proposition de départ à l'étranger pour des soins médicaux.Ali Bongo aurait refusé à plusieurs reprises de quitter le Gabon sans sa famille, soupçonnant un stratagème visant à l'éloigner définitivement du pays. Des proches du président déchu expriment des craintes quant à une possible manœuvre pour l'empêcher de revenir, une fois parti. Selon eux, cette proposition de départ serait perçue comme un piège destiné à le séparer de ses proches, impliqués dans des controverses juridiques et politiques au Gabon. La scène, qui s'est déroulée près d'un an après le renversement d'Ali Bongo par l'armée, soulève de nouvelles tensions au sommet de l'État gabonais, alors que le pays traverse une période de transition politique délicate. (Source : alibreville.com)

Burkina Faso : Aides et assistance - Le gouvernement aux secours de 173 burkinabé expulsés de Côte d’Ivoire

La délégation gouvernementale dit avoir été instruite par le chef de l’Etat de faire la situation individuelle de ces personnes refoulées pour apporter la réponse adéquate. Une délégation gouvernementale a rendu visite, mercredi 17 juillet 2024 à Niangoloko, dans la région des Cascades, aux Burkinabè qui ont été refoulés la veille, de la Côte d’Ivoire. Au nombre de 173, ils ont reçu réconfort moral et matériel des premières autorités burkinabè. Rapporte Sydawaya, media d’Etat. Selon cette source, le siège de l’Association Ton à Niangoloko, à la frontière Burkina Faso – Côte d’Ivoire a accueilli, mardi 16 juillet 2024, 173 des Burkinabè qui ont été refoulés de la Côte d’Ivoire. Le plus âgé a 75 ans et le plus jeune un bébé de 4 mois. Sur le site d’accueil, des femmes et des enfants sont logés dans les bâtiments et d’autres sous des tentes érigées par la Croix-Rouge.Des équipes de l’Action sociale ou de la santé font des va-et-vient pour s’assurer que leur séjour sur ce site se passe bien. Selon l’un d’entre eux, Mamady Diallo, ils vivaient à Ouangolodougou, en terre ivoirienne avec leurs troupeaux. Ils ont été recensés et embarqués dans un véhicule pour le Burkina sans explication. Beaucoup y ont laissé une partie de leur famille et leurs animaux. Ces Burkinabè rapatriés sont tous d’une même communauté et originaires d’un village de la commune de Ouarkoye, dans la Boucle de Mouhoun. (Source : Sidwaya)

Sénégal : Gouvernement- Ousmane Sonko annonce la création d’un ministère du Culte l’année prochaine

Le gouvernement s'apprête à établir un ministère dédié au culte à partir de l'année prochaine, comme annoncé par le Premier ministre Ousmane Sonko lors d'une audience avec une délégation de l'association « Jama-atoun nour assouniya », responsable des travaux de la Grande Mosquée de Tivaouane. Selon le quotidien Les Échos, Ousmane Sonko a affirmé : « L’année 2025 marquera le premier budget que nous avons élaboré. Il y aura dans ce nouveau budget des fonds spécifiquement alloués au culte. » Cette mesure vise à répondre aux besoins de visibilité et de représentation des diverses communautés religieuses du pays. Cette initiative marque un tournant dans la politique gouvernementale concernant les affaires religieuses au Sénégal, visant à mieux structurer et soutenir les pratiques cultuelles à travers le pays. (Source : adakar.com)

Rca : Justice et lois - Martin ZIGUELE accusé de vols de parcelles des habitants traditionnels à Begoua

Les occupants traditionnels des parcelles du quartier Dembia Mpoko, ex quartier cité pylône à Pk16 sur la route de Boali dans la commune de Begoua, ont dénoncé une tentative de destruction de leurs maisons par Martin ZIGUELE membre de BRDC et ses enfants. Au cours d’une manifestation de protestation, ils ont accusé de détournement de leurs parcelles, l’objet d’un litige, alors que les procédures judiciaires poursuivent encore les cours. Tout a commencé en 2022 où l'un des fils de Martin Ziguele, Patrice Emery, venu avec l'arrêté 204/14/MTPUHEP/DIRCAB/DGATU/DATU/SCAR concédant à titre provisoire et gratuit, un terrain domanial de 2.346m2 à Bimbo, d’un lot 11.12.24.25 signé le 19 juin 2014, l'autorisant à la mise en valeur de ces parcelles dans un délai de 04 ans.C’est-à-dire de 2014 à 2018, dépassant ce délai sans réalisation d’une maison pas inférieure à 60.000.000 de francs CFA, un retour au domaine est obligatoire. Une décision du ministère de l’habitat qu'Emery Patrice Ziguelé n'a pas pu respecter. C’est pourquoi, vu le délai dépassé, les occupants traditionnels le chef du quartier Edmond Christophe Dembia, chef de groupe de pylône pk 16, ont attaqué cet arrêté du ministère de l’habitat à la justice. (Source ; abangui.com)

Guinée : Lancement du programme de bénévolat - ‘Nour Al-Saudia’ pour lutter contre la cécité et des agents pathogènes

Dans une initiative humanitaire saoudienne pionnière, le Centre d’aide et de secours humanitaire du Roi Salman a lancé le programme de bénévolat : ‘Nour Al-Saudia‘ pour lutter contre la cécité et des agents pathogènes dans la préfecture de Dubréka en République de Guinée. Le programme se déroule du 14 au 20 juillet 2024. L’ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite en République de Guinée, Dr Fahad ALRSHIDY (https://x.com/falrashidy52b), a déclaré lors de la cérémonie de lancement que cette campagne médicale, composée de médecins et de consultants équipés des technologies laser les plus avancées, examinera 5 000 cas de patients atteints de cécité, effectuera environ 500 opérations chirurgicales utilisant des techniques laser de pointe, fournira 1 000 paires de lunettes gratuites, en plus de distribuer 500 000 outils et gouttes ophtalmiques aux personnes dans le besoin. L’ambassadeur saoudien a ajouté que cette campagne fait partie des projets humanitaires et de secours mis en œuvre par le Royaume, représenté par le Centre d’aide et de secours humanitaire du roi Salman, pour soutenir le secteur de la santé et aider les patients et les personnes atteintes de maladies oculaires en République de Guinée. (Source : africaguinee.com)

Bénin : Résorption des inondations à Cotonou - Sètôvi et Akpakpa-Dodomè soulagés grâce au Papc

Les quartiers Sètôvi et Akpakpa-Dodomè à Cotonou bénéficieront désormais du Programme d'Assainissement Pluvial de Cotonou (Papc) pour lutter contre les inondations, a rapporté le site du gouvernement ce jeudi. Lancés le 20 décembre 2021, les travaux du Lot 1, comprenant les bassins versants Y et PA3, sont achevés. Le 17 juillet 2024, une cérémonie de réception provisoire a eu lieu en présence de M. Oswald Gangbo, Coordonnateur du Papc, M. Marcellin Bocove, Directeur Général Adjoint de Agetur, et des représentants de la société Hnrb. La visite a débuté au Bassin Y à Akpakpa et s'est terminée à Sètôvi, Vêdoko. Pour le bassin versant Y, les réalisations comprennent 935 mètres linéaires de collecteurs d'assainissement pluvial et 1,6 km de rues pavées. Le bassin versant PA3 inclut un bassin de rétention d'eau de 116.500 mètres cubes, 672 mètres de collecteurs, 8,5 km de voies pavées, et des réserves pour la flore et la faune. Des travaux supplémentaires, tels que l'éclairage public, le reboisement et l'aménagement des espaces verts, ont également été réalisés, financés par la Banque Mondiale à hauteur de 17 milliards Fcfa. (Source : acotonou.com)

Côte d’Ivoire : 2e édition des Rendez-vous du RHDP - Le ministre Moussa Sanogo rassure sur la gestion des entreprises publiques

La 2e édition des Rendez-vous du RHDP, espace d’échange avec la presse sur les questions d’actualité, s’est tenue ce mercredi 17 juillet 2024, à la Rue Lepic. Et comme ce fut le cas lors du lancement de la tribune, c’est au ministre du Patrimoine, du Portefeuille de l’Etat et des Entreprises publiques, Moussa Sanogo, qu’il est revenu de faire des éclairages sur les questions économiques. Il a affirmé que la détection d’insuffisances ou de problèmes de gestion dans une structure ne signifie pas nécessairement que sa gouvernance est mauvaise et que les entreprises publiques sont mal gérées. (Minutes Eco)