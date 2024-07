Sénégal: Un projet lancé à Dakar en vue d'une pêche durable et transparente

Dakar — La Coalition nationale pour la pêche durable (CONAPED) a procédé au lancement, jeudi, à Dakar, du projet Pêche durable et transparente (PDUT), dans le but d'assurer une gestion durable des pêches et la défense des droits des communautés de pêcheurs.

"C'est un projet à long terme, c'est-à-dire d'ici à 2030, qui vise à faire la promotion d'une pêche durable, transparente et inclusive, au bénéfice des populations sénégalaises", a expliqué Mohamed Sylla, le responsable de la communication de la CONAPED, lors d'un atelier de lancement du PDUT.

"Sans une pêche durable, on ne pourra pas parler de souveraineté alimentaire en matière de consommation du poisson", a-t-il souligné en présence de plusieurs membres de la Coalition nationale pour la pêche durable.

M. Sylla a insisté sur la nécessité de préserver la pêche, la principale source de revenus pour de nombreux Sénégalais.

"Des millions de Sénégalais vivent des métiers de la pêche. Nous voulons, donc, que ce secteur soit durable et transparent, faute de quoi ses métiers risquent de disparaitre", a-t-il prévenu.

"Il y a beaucoup de difficultés dans le secteur de la pêche. Il faut, donc, que les acteurs se mobilisent pour trouver une solution durable à ce phénomène", a poursuivi Mohamed Sylla.

Cilia Diouf, chef de la division pêche artisanale à la direction des pêches maritimes du ministère sénégalais de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires, a reconnu "la pertinence" du projet.

Le PDUT va permettre aux pouvoirs publics de mieux échanger avec les professionnels de la pêche, a-t-il dit.

"C'est un bon projet, qui va servir de relais mais aussi de cadre élargi regroupant tous les acteurs, aussi bien ceux de la pêche continentale que ceux de la pêche maritime et industrielle", a souligné Cilia Diouf.

"On n'avait pas de cadre regroupant tous ces acteurs de la pêche. Aujourd'hui, ce projet va nous permettre d'avoir un interlocuteur", a ajouté M. Diouf.

Il assure que le ministère de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires est prêt à soutenir la CONAPED, pour son financement, la coordination et l'organisation de ses activités.

Le PDUT sera mis en oeuvre par plusieurs organisations de pêche artisanale et industrielle, avec un budget de 59 millions de francs CFA, selon ses dirigeants.

La Coalition nationale pour la pêche durable a été créée le 19 novembre 2023.