Cote d'Ivoire: Lancement d'un nouveau programme pour la transformation du foncier rural

communiqué de presse

Améliorer la cohésion sociale, réduire les inégalités basées sur le genre, et accroître l'accès des femmes à la terre.

Le gouvernement ivoirien et la Banque mondiale ont procédé ce jour au lancement officiel du Programme de renforcement de la sécurité foncière rurale (PRESFOR) à Guiglo, dans la région du Cavally. Mis en œuvre par l'Agence foncière rurale (AFOR), le PRESFOR soutient la mise en oeuvre du Programme national pour la sécurisation du foncier rural à hauteur de 200 millions de dollars dans 16 des 31 régions de la Côte d'Ivoire, avec l'accent mis sur l'efficacité, l'inclusivité, et la cohésion sociale.

« La sécurisation des terres du domaine foncier rural demeure une priorité pour le président Alassane Ouattara et son gouvernement. J'invite l'ensemble des Ivoiriens et des populations vivant en Côte d'Ivoire à en faire également leur priorité. Car sécuriser les terres dans les zones rurales, c'est renforcer et consolider le vivre ensemble entre les communautés et asseoir durablement un climat de paix dans tout le pays, » a dit M. Kobenan Kouassi Adjoumani ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du développement rural et des productions vivrières qui a présidé la cérémonie.

« Le choix de Guiglo, qui fait partie du périmètre d'intervention du PRESFOR, est motivé par la récurrence et l'ampleur des conflits fonciers dans la région du Cavally. Le gouvernement démontre ainsi sa détermination à résorber les conflits fonciers et à consolider le vivre-ensemble, la paix et la cohésion sociale dans l'Ouest de notre pays, et au-delà, dans toute la Côte d'Ivoire, » a-t-il renchéri.

%

Le ministre Adjoumani avait à ses côtés la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, Mme Anne Désirée Ouloto et le ministre de l'Intérieur et de la sécurité, M. Vagondo Diomandé.

Le PRESFOR, programme quinquennal axé sur les résultats de 2024 à 2029, bénéficiera à 4 millions de personnes. Au cours des cinq prochaines années, il permettra de délivrer 500 000 certificats fonciers et 250 000 contrats agraires.

Le programme s'appuie sur les acquis du Projet d'amélioration et de mise en oeuvre de la politique foncière rurale (PAMOFOR), un projet de 50 millions de dollars financé par la Banque mondiale, qui a permis à 48 000 propriétaires terriens et exploitants agricoles d'obtenir leurs certificats fonciers et contrats agraires entre 2018 et 2024.

« Les résultats encourageants du PAMOFOR nous ont permis de passer à l'échelle avec ce nouveau programme et un financement quatre fois plus important, pour aider le gouvernement à réaliser des impacts transformationnels et durables dans la résolution des litiges fonciers, garantir les droits des agriculteurs et ceux des femmes, » a déclaré Mme Marie-Chantal Uwanyiligira, directrice des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée, et le Togo.

« Dans un contexte où la plupart des femmes dépendent de leur père ou de leur mari pour accéder à la terre, la délivrance de documents fonciers formels aidera à protéger leurs droits et ceux de leurs enfants en cas de divorce ou de veuvage. Accéder à la terre relève de la dignité humaine, et constitue une sécurité économique. »

L'enregistrement formel des droits d'usage et de propriété coutumière des terres contribue à résoudre les conflits fonciers, à augmenter la sécurité foncière des agriculteurs ainsi que leurs capacités à investir dans des pratiques de gestion des terres plus durables, et enfin, à renforcer la cohésion sociale.