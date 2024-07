Ile Maurice: Les groupes ENL et Rogers partagent le même siège social depuis le 1er juillet

La révision courante de sa stratégie est une posture indispensable aux entreprises. C'est ce qui s'est passé avec ENL et le groupe Rogers, deux acteurs principaux du secteur économique du pays.

Qui est ENL ? Qui est le groupe Rogers ? Coté à la Bourse de Maurice, ENL possède des filiales qui comptent plus de 7 000 employés. Il propose plus de 120 marques de produits et services sur les marchés local et international. ENL figure également sur la liste de sociétés sur lesquelles la Bourse s'appuie pour constituer son SEMSI (SEM Sustainability Index).

Avec sa «Sustainability Roadmap 2030», son instrument maison qui veille à ce que les opérations du groupe respectent les consignes de souscription aux obligations d'un mode de développement durable, le groupe s'est positionné sur six piliers d'activité axés sur la transition énergétique, la conservation de la biodiversité, l'économie circulaire, le développement inclusif, les communautés vivantes et la diversité, l'équité et l'inclusion.

125 ans d'existence

Fondé en 1899, avec ses 125 ans d'existence, le groupe Rogers est un vieux de la vieille qui n'a cessé de se laisser revoir et réorienter. Avec ses quelque 4 800 employés, le groupe Rogers n'a pas usurpé son statut d'acteur majeur du développement économique et social du pays. Tout en jouissant d'une présence dynamique dans le pays, le groupe n'a pas pour autant négligé la nécessité d'assurer une visibilité sur le plan international. Politique réussie avec une présence dans 13 pays.

%

La précédente politique de révision majeure de son orientation stratégique s'est articulée autour de la diversification de sa structure devenue autrement incontrôlable. Une initiative qui a débouché sur la création de cinq segments, «Rogers Finance & Technology», «Rogers Logistics», «Rogers Malls», «Rogers Real Estate & Agribusiness» et «Rogers Hospitality & Travel».

L'ouverture de son actionnariat aux autres investisseurs tant locaux qu'internationaux a débouché en 1990 sur la souscription des valeurs du groupe à la Bourse de Maurice. Pour manifester la volonté du groupe de ne pas évoluer en marge d'un monde qui fait tout pour protéger l'environnement, l'humain et respecter les valeurs propres à la bonne gouvernance, le groupe finira en 2015 par avoir son nom inscrit sur la liste des sociétés qui ont adopté un modèle de développement durable, le SEMSI depuis 2015.

Porté par sa promesse de marque «Meaningful Change», le groupe intègre la durabilité à sa stratégie, au bénéfice d'une croissance positive pour ses entreprises ainsi que pour les communautés et l'environnement dans lesquels il opère. Cela coule donc de source car le groupe Rogers est une filiale du groupe ENL.

Sur quoi ce nouvel exercice d'orientation stratégique a-t-il débouché ? Sur la mise en place d'une politique visant à renforcer l'alignement stratégique, culturel et opérationnel entre les deux groupes. Résultat: depuis le 1er juillet, ENL et le groupe Rogers ont un siège social unique situé dans l'ENL House, Vivea Business Park, Moka. Un changement qui va laisser des traces indélébiles dans le parcours du groupe Rogers car il a fallu accepter un déménagement de son siège historique de Port-Louis.

Quel a été l'impact de ce changement sur les équipes des deux anciens sièges sociaux ? Elles ont été intégrées dans le cadre de huit nouveaux départements découlant de la création de ce nouveau siège social.

Ce qui a débouché sur la nomination de huit exécutifs selon le mode de répartition suivant : Céline Guillot-Sestier à la direction de la «Communication», le département «Culture & Inclusion» est confié à Shyama Soondur, Damien Mamet est affecté à la «Finance», Virginie Corneillet prend la charge du département «Legal & Governance», Amaury Koenig est à la direction du département «Strategy and Investment», Sophie Desvaux de Marigny dirige le pôle «Sustainability», Manish Bundhun au département «People» et Hanjali Permalloo-Le Roux est appelé à diriger le département «Technology & OPEX».

Une des raisons avancées derrière la constitution de ces huit départements et les personnes qui vont les diriger est que les deux groupes vont pouvoir capitaliser sur les expertises de ces collaborateurs et les talents dont leurs équipes ont fait preuve jusqu'ici, ainsi que sur les «best practices» qui font leurs forces respectives.

«En unissant nos talents, nos forces et nos énergies, nous nous engageons résolument à servir encore mieux les intérêts des deux groupes et de leurs marques ENL et Rogers. Je suis persuadé que l'expertise, la passion et le dynamisme de cette équipe unifiée viendront renforcer la synergie entre les deux groupes et booster leur efficacité opérationnelle tout en apportant des avantages significatifs à nos collaborateurs, actionnaires, clients et filiales», soutient Gilbert EspitalierNoël, Chief Executive Officer du groupe ENL, visiblement satisfait de la ré-orientation stratégique.

Philippe Espitalier-Noël, Chief Executive Officer du groupe Rogers, n'est pas moins enthousiaste du résultat. «Avec cette structure unifiée, nous ouvrons la voie à un avenir riche en opportunités, en possibilités et en innovation stratégique pour Rogers. Unis par une vision commune au service des intérêts des deux groupes, nous entamons ensemble le prochain chapitre de notre voyage où nos efforts combinés nous poussent vers un avenir meilleur pour tous.»