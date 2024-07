Ile Maurice: La firme Nundun Gopee Co Ltd, deuxième soumissionnaire écarté

Hyvec Group justifie l'augmentation des coûts à plus de Rs 1,2 milliard

En janvier 2024, à la suite de l'annulation du contrat avec Padco Ltd (qui a été mise en administration judiciaire) pour le projet de la nouvelle tour de contrôle, Airports of Mauritius Ltd (AML) a lancé un nouvel exercice de préqualification d'appel d'offres. Cet exercice a été suivi par un appel d'offres en mai, auquel deux soumissionnaires ont répondu : Hyvec Group et Nundun Gopee Co Ltd. Finalement, le choix s'est porté sur Hyvec Group.

Malgré les controverses et les antécédents financiers douteux, le conglomérat continue à être considéré pour des contrats publics majeurs. Par ailleurs, Hyvec Group, bien que toujours en attente d'une communication officielle pour l'obtention du contrat, a pris l'initiative de détailler les raisons de l'augmentation significative des coûts du projet de la nouvelle tour de contrôle de l'aéroport sir Seewoosagur Ramgoolam, qui est passée de Rs 600 millions à plus de Rs 1,2 milliard.

La firme Nundun Gopee Co Ltd s'est, elle, récemment retrouvée au centre de plusieurs controverses concernant l'obtention de nombreux contrats publics. Vinash Gopee, le fils de Nundun Gopee, a reçu des centaines de millions de la Mauritius Investment Corporation et de la State Bank of Mauritius, en plus de nombreux contrats publics et de terres de l'État, y compris des Pas géométriques. Cet homme d'affaires est bien vu par le pouvoir en place, ce qui a soulevé des questions sur la transparence et l'équité dans l'attribution de ces avantages.

Des terrains ont même été transférés de Mauritius Post et d'une autre institution à Vinash Gopee, ce qui a exacerbé les préoccupations. Cette question est particulièrement pertinente dans le cas de Nundun Gopee Co Ltd.

Il est à noter qu'AML est exemptée de la Public Procurement Act et possède son propre département de procurement. Toutefois, il est surprenant que cet exercice d'appel d'offres ne figure nulle part sur le site d'AML, ni dans la catégorie des tender notices ou des open bidding alors que plusieurs autres projets y sont mentionnés. Il semble clair que ces deux compagnies sont passées par un selective bidding, ce qui pourrait expliquer l'absence de publicité de cet appel d'offres.

En revanche, Hyvec Group, malgré le fait qu'il soit toujours en attente d'une communication officielle, a pris l'initiative de détailler les raisons de l'augmentation significative des coûts du projet de la nouvelle tour de contrôle. Selon Hyvec Group, en 2018, son offre s'élevait à Rs 824,8 millions, alors que l'offre la plus basse était d'environ Rs 600 millions, une estimation que la compagnie a jugée irréalisable. Hyvec estime que l'appel d'offres était ouvert aux grands entrepreneurs, où tout grand entrepreneur pouvait soumettre une offre.

En ce qui concerne l'augmentation des coûts, Hyvec souligne que le sous-traitant spécialisé en provenance de l'étranger pour la salle de contrôle visuel avait proposé un devis de USD 7,9 millions en 2018, soit Rs 268,6 millions au taux de change de Rs 34,00 le dollar. Ce même sous-traitant, précise Hyvec, propose désormais un montant de USD 15,8 millions, soit Rs 758,4 millions au taux de change de Rs 48 le dollar.

La différence s'élève ainsi à Rs 489,8 millions. «Le dollar s'est apprécié de 41,18 % entre 2018 et 2024. Les coûts de fret ont également considérablement augmenté, passant d'environ USD 1 500 à USD 6 000», explique Hyvec. Le coût du package mécanique et électrique fourni par un sous-traitant spécialisé était d'environ Rs 92 millions en 2018, et il est maintenant d'environ Rs 210 millions, représentant une augmentation de Rs 118 millions.

Ainsi, selon Hyvec, l'augmentation totale s'élève à Rs 608 millions, uniquement pour ces deux éléments, alors que les coûts de construction ont augmenté de plus de 100 % par rapport à 2018. De ce fait, dans ces chiffres détaillés, Hyvec confirme que le coût de la tour de contrôle a doublé.Le site d'AML n'affiche aucun appel d'offres pour la tour de contrôle.