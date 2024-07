Algérie: La représentation du pays à Genève célèbre le 62e anniversaire de l'indépendance

Geneve — Le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Office des Nations unies à Genève, Rachid Bladehane, a présidé une cérémonie à l'occasion de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, lors de laquelle il a réitéré l'attachement de l'Algérie à la paix, aux droits de l'homme et à la décolonisation des peuples opprimés.

Dans une allocution prononcée à cette occasion devant un parterre de diplomates, M. Bladehane a indiqué que l'indépendance de l'Algérie, le 5 juillet 1962, n'a pas été facilement conquise et est intervenue après plus d'un siècle de colonisation, marqué par une résistance acharnée et des sacrifices inimaginables de la part du peuple algérien, affirmant que ces sacrifices sont une source d'immense fierté et un héritage inestimable pour tous les Algériens.

Notant que la Révolution de novembre 1954 constitue une étape charnière de l'histoire du pays ayant conduit à la libération en 1962, l'ambassadeur a fait remarquer que cette lutte, caractérisée par la résilience et la détermination du peuple algérien, continue d'inspirer l'Algérie et ses actions sur la scène internationale.

"L'Algérie a surmonté d'importants défis, tant au niveau national qu'international, et est devenue une nation forte et résiliente. Nous avons repris confiance en notre avenir, renforcé la cohésion nationale dans le cadre d'une démocratie participative et revitalisé notre économie", a-t-il noté.

En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, du Conseil des droits de l'homme et de l'ECOSOC (Conseil économique et social des Nations unies), l'Algérie s'efforce à contribuer à la paix et à la sécurité internationales, en favorisant la coopération et la compréhension entre les nations, a-t-il affirmé.

"Nous restons déterminés à soutenir les causes justes, en particulier en plaidant pour la fin de l'occupation de longue date des peuples palestinien et sahraoui, et en contribuant aux efforts internationaux visant à faire face aux crises humanitaires en général", a-t-il noté.

Faisant observer, dans ce sens, que la diplomatie algérienne est foncièrement convaincue que la solidarité et la coopération sont essentielles à l'instauration d'une paix et d'une prospérité durables, le représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Office des Nations unies à Genève a indiqué que "l'Algérie s'engage à favoriser un développement inclusif, à responsabiliser ses jeunes et à garantir que les sacrifices de ses martyrs soient honorés grâce à des progrès et une stabilité continus".