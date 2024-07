Algérie: Une rencontre sur le rôle des femmes dans la promotion de la sécurité et de la stabilité

Alger — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, a présidé, jeudi au Musée central de l'Armée (Alger), en compagnie du ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, l'ouverture d'une rencontre scientifique sur le rôle des femmes dans la promotion de la sécurité et de la stabilité.

S'exprimant à cette occasion, Mme Krikou a souligné que "la femme algérienne, qui a participé au processus de développement, a contribué à la promotion de la sécurité et de la stabilité dans le pays, en accédant aux plus hautes fonctions et responsabilités".

Après avoir salué le rôle des femmes durant la Révolution de libération et au lendemain de l'indépendance, notamment dans le développement et la promotion de la sécurité et de la stabilité, la ministre a souligné la détermination des femmes à "poursuivre aujourd'hui le processus d'édification institutionnelle sur la voie de leurs aïeules, à travers les hautes fonctions qu'elles occupent aux côtés des hommes".

Le ministre a rappelé le rôle joué par la femme algérienne lors de la Révolution de libération, ainsi que sa contribution aux côtés de ses frères au recouvrement de l'indépendance et de la souveraineté nationale.

La rencontre a, par ailleurs, été marquée par la projection d'un documentaire sur le rôle de la femme algérienne dans la promotion de la sécurité et de la stabilité et l'organisation d'une séance de discussion sur les sacrifices de la femme lors de la glorieuse Révolution de libération et son rôle dans l'édification du pays postindépendance.

A cette occasion, les Moudjahidate Houria Toubal et Drifa Ben M'hidi ont été distinguées, aux côtés d'autres femmes des différents corps de sécurité.