Algérie: Chlef - 2.200 motocyclistes au 2e Rassemblement national des sports mécaniques

Chlef — Le coup d'envoi de la 2e édition du Rassemblement national des sports mécaniques a été donné, jeudi dans la commune de Beni Haoua (Chlef) avec la participation de près de 2.200 motocyclistes.

Le wali de Chlef, Brahim Ghemired a donné le coup de starter de cette course, dont les participants auront à parcourir un circuit touristique partant de Chlef puis Oum Droue, Labiodh Medjadja, Zeboudja et Oued Goussine, jusqu'au point de chute fixé à Beni Haoua, lieu de rassemblement et d'hébergement des participants.

Cet événement sportif, organisé cette année sous le slogan "Un été sans accident", connait une large participation de fans de ce sport, avec au menu un riche programme pour faire la promotion des sports mécaniques, tout en sensibilisant les citoyens sur le code de la route et de l'importance d'une conduite sûre et responsable, a indiqué à l'APS, le chef du service des investissements à la direction de la jeunesse et des sports (DJS), Larbi Safsafa.

Les motards participants ont salué, pour leur part, les bonnes conditions d'organisation et le programme d'activités mis au point par le comité d'organisation, de nature à "leur permettre de découvrir la région, tout en contribuant à la sensibilisation pour réduire les accidents de la route et l'ancrage des règles de conduite sécuritaires chez les jeunes", ont-ils souligné.

A noter l'organisation programmée demain vendredi de campagnes et d'ateliers de sensibilisation, à travers les camps de vacances et les plages de Beni Haoua pour sensibiliser les estivants sur les réglés de sécurité dans les sports mécaniques et l'usage des technologies modernes pour améliorer l'indice de sécurité des véhicules, à l'instar des systèmes de freinage antidérapants et des systèmes électroniques de stabilité, selon les organisateurs.