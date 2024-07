Burkina Faso: Contribution à l'effort de Paix - Des Burkinabè font parler leur coeur avec environ 21 millions de francs CFA (Montant corrigé)

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'Extérieur, S.E Monsieur Karamoko Jean Marie TRAORE , a reçu ce 18 juillet 2024, deux délégations de Burkinabè venues lui remettre les quittanced de leur contribution à l'effort de paix.

Il s'agit respectivement de la délégation des fonctionnaires burkinabé à l'UEMOA qui offre dix-huit millions neuf cent soixante-un mille deux cent cinquante francs CFA (18 961 250 FCFA ), et celle de la diaspora burkinabè résidant aux Emirats Arabes Unis qui apporte trois millions trente cinq mille deux cent cinquante francs (3 035 250) FCFA.

Les donateurs justifient leur geste par les résultats qu'ils constatent en matière de reconquête du territoire, ainsi que les différentes initiatives entreprises par les autorités pour assurer de jours meilleurs au peuple burkinabè.

Pour eux, ce geste est donc une réponse à l'appel lancé par les plus hautes autorités du pays, et il traduit leur engagement sans faille à jouer leur partition dans le combat la crise sécuritaire et humanitaire.

Le Professeur Filiga Michel SAWADOGO, représentant de la délégation des travailleurs burkinabè de l'UEMOA, note qu'ils sont témoins de l'engagement quotidien des autorités pour la restauration de l'intégrité du territoire.

<< Nous ne pouvons donc pas rester en marge de cet engagement, et nous formulons nos voeux de succès et de mobilisation générale de la population à accompagner le gouvernement>>, précise le Professeur SAWADOGO

De son côté, Dr Yacouba GNEGNE, représentant de la diaspora burkinabè vivant aux Emirats Arabes Unis, rassure le ministre des Affaires étrangères de l'engagement de cette diaspora aux côtés du Président du Faso et toute son équipe pour vaincre définitivement le terrorisme et entamer véritablement les chantiers du développement pour le bien-être des populations.

Le chef de la diplomatie burkinabè en recevant ces contributions, a au nom de SEM le Président du Faso Chefdel'Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE, salué les donateurs du jour et l'ensemble des structures et des personnes qui se sont mobilisées pour répondre effectivement à l'appel des plus hautes autorités de notre pays.

<< Vos gestes traduisent votre amour et votre engagement patriotique à soutenir les populations, et le gouvernement burkinabè dans sa quête pour un retour de la stabilité au pays des Hommes intègres>>, a reconnu SEM Karamoko Jean Marie TRAORE.

Il a saisi l'occasion pour inviter ses compatriotes à aller au delà de l'aspect matériel et financier, en apportant leur contribution pour déconstruire les clichés et les fausses informations qui sont souvent distillés à dessein pour saper les efforts consentis par les autorités pour relever les défis sécuritaires et de développement du Burkina Faso.

A noter que les travailleurs burkinabè de l'UEMOA tout comme la diaspora burkinabè vivant aux Emirats Arabes Unis sont à leur deuxième contribution à l'effort de paix.