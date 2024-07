Burkina Faso: Assemblée législative de Transition - 7 nouveaux députés font leur entrée

L'Assemblée législative de Transition (ALT) a validé le mandat de 12 députés dont 7 nouveaux et 5 déjà présents à l'ALT pour le compte des partis politiques, conformément aux conclusions des Assises nationales du 25 mai dernier, lors de sa séance plénière, hier jeudi 18 juillet 2024.

Jusque-là, l'Assemblée législative de transition (ALT) comprenait 71 députés dont 20 désignés par le chef de l'Etat, 16 des Forces de défense et de sécurité, 12 des Organisations de la société civile, 13 représentants des régions du pays et 10 des partis politiques. Mais les Assises nationales du 25 mai dernier ont décidé de supprimer le quota de 10 députés qui était octroyé aux quatre composantes politiques, à savoir l'ex-majorité, l'ex-chef de file de l'opposition politique, l'ex-Opposition non-affiliée (ONA) et autres partis politiques.

Désormais, 12 places seront accordées aux partis et formations politiques dans leur ensemble. Le mandat de député de ces 12 personnalités (dont 5 anciens déjà présents à l'ALT et 7 nouveaux) désignées, pour le compte des partis politiques, a été validé lors d'une plénière de l'ALT, hier 18 juillet 2024. Il s'agit pour les 7 nouveaux entrants, de Willéo Coulibaly, Adjiratou Ouédraogo, Badra Aly Ouédraogo, Mahamoudou Salogo, Mickaël Kinda, Hermann Yelkouni et François Zangré. Les 5 anciens sont Ousmane Diallo, Drissa Sanogo, Mariam Sidibé, Abdoulaye Soma et Arnaud Yentema Tindano.

Selon le Président de l'ALT, Dr Ousmane Bougouma, la liste de ces personnalités désignées, suivant les conclusions des Assises nationales, du 25 mai 2024 et en application des dispositions de l'Article 14 de la Charte de la Transition modifiée, lui a été transmise par le ministère en charge de l'administration territoriale.