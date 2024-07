Algérie: Les résultats de l'examen du baccalauréat annoncés jeudi à 16h00

Alger — Les résultats de l'examen du Baccalauréat, session juin 2024, seront annoncés jeudi à 16h00, a indiqué le ministère de l'Education nationale.

Pour les candidats scolarisés, les listes des lauréats seront affichées le même jour à la même heure au niveau de tous les établissements éducatifs dont les élèves ont passé l'examen, sur le site de l'Office national des examens et concours (ONEC) https://bac.onec.dz et via l'espace dédié aux parents https://awlya.education.gov.dz. Les résultats seront également annoncés par SMS gratuits via les trois opérateurs de téléphonie mobile (Mobilis, Djezzy et Ooredoo) en composant le code *567#, a ajouté le ministère dans un communiqué.

Pour les candidats libres, le ministère a fait savoir que l'annonce des résultats se fera sur "le site de l'Office national des examens et concours (ONEC) https://bac.onec.dz et par SMS gratuits via les trois opérateurs de téléphonie mobile (Mobilis, Djezzy et Ooredoo) en composant le code *567#".

Le ministre de l'Education nationale tiendra, jeudi après-midi au siège du ministère, un point de presse consacré aux résultats généraux de l'examen du Baccalauréat, selon la même source.

A cette occasion, le ministère de l'Education nationale a félicité les nouveaux bacheliers et salué "les efforts consentis par les membres de la communauté éducative pour assurer le succès de l'année scolaire à tous les niveaux", tout en adressant ses "remerciements aux organes, services et institutions de l'Etat et à tous ceux ayant contribué de près ou de loin à la réussite de cet examen".

Le ministère a également adressé ses remerciements à Algérie Télécom et aux trois opérateurs de téléphonie mobile pour leur contribution à l'annonce des résultats.