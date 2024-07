Maroc: L'écrivaine Noor Ikken présente à Rabat son premier ouvrage 'Le Premier Été'

Rabat — L'écrivaine Noor Ikken a présenté, jeudi à la bibliothèque du musée Mohammed VI d'Art Moderne et Contemporain de Rabat, son premier ouvrage "Le Premier Été", publié chez Maha Editions.

Posant le décor de son ouvrage dans le Maroc des années 1980, où "la vie prenait son temps et l'ennui n'était pas quelque chose de négatif", l'écrivaine, nostalgique de cette époque, a expliqué avoir mis en perspective les destins féminins qui respirent l'insouciance et la liberté de l'adolescence. "J'ai créé un monde, une sorte de puzzle", avec des personnages réels et d'autres imaginaires, a expliqué à cette occasion l'écrivaine, se disant heureuse de pouvoir partager avec le public, "un bout de temps que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui n'ont pas connu".

Ainsi, Nora, Lili, Rahma et bien d'autres personnages principaux ou secondaires de l'ouvrage "Le Premier Été", se distinguent par leur sensibilité et leurs destins rocambolesques qui emportent le lecteur dans un univers à part, où les esprits sont en constante ébullition pour décoder ses multiples messages.

Occupant des places distinctes dans cet ouvrage écrit avec légèreté pour évoquer des problématiques sociales et humaines toujours d'actualité, ces derniers se livrent à travers des dialogues poignants au style quasi-théâtral, démontrant une véritable justesse littéraire au niveau du ton utilisé et du raisonnement logique, dans le but de refléter la gravité de certaines thématiques en toute poésie.

Évoquant des préjugés qui ont la peau dure et livrant des témoignages saisissants, l'écrivaine s'inscrit dans une démarche anthropologique et sociale innovante, portant haut et fort des messages qui transcendent les frontières culturelles pour s'intégrer en toute subtilité dans nos quotidiens actuels. Sans porter de jugement de valeur, elle fait réfléchir ses lecteurs et les engage à travers un récit palpitant, où l'intellect est continuellement stimulé par son génie littéraire et son humour, le tout véhiculé avec une passion déconcertante.

Avec un Tome II en cours de correction, Noor Ikken, qui perçoit l'écriture comme "une forme de grâce", n'a pas manqué de rappeler que son livre fait partie d'une saga dont la continuité va dépendre de l'engouement du public. Célébrant la joie de vivre et la diversité culturelle dans toute sa splendeur, "Le Premier Été" est un ouvrage porteur d'espoir dont les paragraphes courts en font une excellente lecture.