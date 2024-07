Maroc: Le CRASTE-LF, une plateforme au service du rayonnement du pays à l'échelle continentale (M.Miraoui)

Rabat — Le Centre Régional Africain des Sciences et Technologies de l'Espace en Langue Française (CRASTE-LF) constitue une plateforme indéniable au service du rayonnement du Maroc à l'échelle continentale dans le domaine des sciences et technologies de l'espace, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Abdellatif Miraoui.

Le ministre, qui présidait la 11ème Réunion Ordinaire du CRASTE-LF, a souligné l'importance du rôle joué par ce centre en matière de formation de plus de 500 spécialistes issues de pays africains dans des domaines tels que la télédétection spatiale, les systèmes d'information géographique, la météorologie, l'étude du climat mondial, la communication par satellite et le système de navigation mondial, constituant ainsi un modèle efficace de la coopération intra-africaine et multilatérale.

Cette rencontre sera une occasion propice pour mettre le point sur les formations délivrées par ce centre au profit des étudiants africains spécialisés dans les technologies de l'espace, une mission qui permettra d'élargir la communauté d'experts dans ces disciplines, conformément à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, axée sur la coopération Sud-Sud, a-t-il relevé. Lors de cette réunion, les représentants des États membres africains ont salué les activités de cette structure et ses efforts pour offrir des solutions appropriées aux défis auxquels le continent est confronté, à travers l'élargissement de ses pays membres.

Elle a été également consacrée à l'examen de l'avancement des activités du CRASTE-LF, depuis la dixième session de son conseil d'administration, tenue le 30 juin 2022 à Rabat, du plan d'actions pour la période 2024-2025, ainsi que des moyens alloués à ce Centre pour lui permettre de mener à bien ses missions. Au cours de cette session, une convention de partenariat a été signée entre le CRASTE-LF et l'Agence Spatiale Sénégalaise.

Ont pris part à cette séance du conseil d'administration du CRASTE-LF, relevant de l'ONU, des représentants des Etats membres africains du centre, ainsi que ceux relevant des membres observateurs, particulièrement le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l'Étranger, l'Agence Marocaine de la Coopération Internationale, et la Direction Générale de la Météorologie et l'École de Mohammedia des Ingénieurs.

Le CRASTE-LF dont le siège est basé au Maroc depuis sa création en 1998, a pour missions notamment le renforcement des capacités dans le domaine des Technologies de l'Espace au profit des pays de l'Afrique francophone, la consolidation de la coopération inter-pays africains ainsi que la promotion de la coopération multilatérale, et la collecte et la diffusion d'informations liées aux technologies spatiales.