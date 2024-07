Congo-Brazzaville: Sport et éducation - Bismack Biyombo expose ses projets d'encadrement des jeunes

La ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle citoyenneté, Raïssa Malu, a eu un échange fructueux, le 18 juillet, dans son cabinet de travail à Kinshasa, avec Bismack Biyombo, star congolaise de la National basketball association (NBA), le prestigieux championnat Nord-américain de basket-ball.

La promotion des activités sportives dans les écoles congolaises a constitué l'essentiel de l'entrevue entre la patronne du secteur éducatif en République démocratique du Congo (RDC) et le basketteur congolais, actuellement sociétaire de Oklahoma City Thunder, aux Etats-Unis.

« Cette rencontre, c'était un peu plus pour discuter sur des projets que nous sommes en train de mener ici au pays, dans le cadre de l'éducation. Une école a été construite à Goma, et notre deuxième école va être ouverte en septembre 2025 à la rentrée scolaire des enfants » , a fait savoir Bismack Biyombo après son entretien avec la ministre d'État.

« En bref, on a parlé du mixage entre le sport et l'éducation, les valeurs que le sport donne et que les enfants peuvent utiliser pour l'éducation. C'était donc échanger et voir si l'on peut travailler ensemble, si on peut appuyer le projet que le gouvernement est en train de mener dans le secteur de l'éducation, et si le projet qu'on est en train de faire peut être soutenu par le gouvernement », a-t-il ajouté. La star de la NBA, natif de Lubumbashi, a conclu: « Et la réaction a été bonne, on l'espérait. On sait qu'elle est impliquée dans l'éducation, elle l'était déjà avant d'être ministre d'État, ça c'est juste la continuité du travail qu'elle était en train de faire ».

La ministre d'État, pour sa part, a insisté sur la nécessité et la responsabilité d'améliorer les conditions locales des enfants à l'école, sans pour autant favoriser la fuite des compétences à l'étranger. Aussi a-t-elle invité la fondation de Bismack Biyombo à inciter les jeunes bénéficiaires des bourses d'études à l'étranger de revenir, une fois qu'ils auront à terminé leur cursus universitaire, pour participer au développement du pays.

Notons-le, Bismack Biyombo est résolument engagé dans l'encadrement et la formation de la jeunesse. Sa fondation a déjà construit une école moderne à Goma, au Nord-Kivu, l'International School of Kivu, pour contribuer à l'amélioration de l'accès des enfants du Congo à une éducation de qualité. Une autre école en construction à Lubumbashi ouvrira ses portes en septembre 2025.

Bismack Biyombo a récemment lancé la 11e édition du camp de détection des jeunes talents dont les sélectionnés obtiendront des bourses pour aller étudier aux Etats-Unis d'Amérique. C'est depuis 2012 qu'il organise à Kinshasa, Goma et Lubumbashi des camps de détection des jeunes. En 2023, il n'y a pas eu de camp suite à l'organisation des 9es Jeux de la Francophonie à Kinshasa. Cependant, le basketteur et encadreur de la jeunesse a organisé un dîner d'échange avec des potentiels candidats.