Congo-Brazzaville: Secteur agricole - Dix-sept tractoristes reçoivent leurs certificats de fin de formation

Les récipiendaires formés à la conduite et à l'entretien des tracteurs agricoles durant un mois ont reçu, le 18 juillet à Brazzaville, leurs diplômes des mains du ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Paul valentin Ngobo. Ils seront déployés sur le terrain auprès des groupements pastoraux.

La formation s'est effectuée à Otsendé, au Centre d'exploitation des machines agricoles (Cema), dans le département de la Cuvette, et à Bambou Mingali, dans le Pool. Elle s'est déroulée en trois phases distinctes, à savoir l'enseignement théorique, la prise en main des tracteurs et enfin la phase de terrain qui a permis aux participants de mettre en pratique leurs connaissances théoriques.

Selon le ministre Paul Valentin Ngobo, ces différentes phases ont permis, entre autres, à ces jeunes d'acquérir des connaissances en agronomie, en vitalisation des domaines cruciaux pour l'évolution et la mécanisation de l'agriculture congolaise. Ils ont également pu se familiariser avec l'utilisation et l'entretien des tracteurs.

« Je suis heureux de souligner que les 17 jeunes participants ont réussi et vont recevoir des certificats reconnus par le ministère de l'Agriculture, l'administration la plus crédible en matière agricole dans notre pays. Je félicite chaleureusement tous les jeunes participants pour leur comportement exemplaire et leur détermination. Vous avez non seulement honoré vos familles, mais aussi notre pays tout entier. Votre succès est une preuve tangible de notre potentiel collectif et de notre capacité à atteindre les objectifs fixés », a déclaré le ministre chargé de l'Agriculture.

« Ce certificat n'est pas seulement une preuve de leurs compétences acquises, mais aussi un passeport vers les opportunités d'emploi dans le secteur agricole. Nous sommes persuadés que les jeunes formés dans le cadre de notre programme de qualification aux métiers de la mécanisation deviendront les piliers du développement agricole de notre pays », a-t-il ajouté.

Le ministre Paul Valentin Ngobo, par la même occasion, a signifié que d'autres sessions de formation sont prévues pour les mois de septembre et novembre de cette année, et concerneront plus de dix-sept personnes. Pour lui, ces formations offrent une chance unique de se qualifier et de participer activement au développement de l'agriculture. « Le Cema a, en effet, besoin de plus de 300 jeunes formés pour conduire et réparer les nombreux tracteurs déjà en notre possession. Je profite de cette occasion pour informer tous les jeunes intéressés et motivés. Nous vous invitons à saisir cette opportunité », a lancé le ministre.

S'exprimant au nom des bénéficiaires, Jean Depez Taty s'est dit satisfait de la formation reçue ainsi que des méthodes de travail utilisées. « Je remercie également les formateurs tant congolais que chinois qui nous ont appris comment conduire et procéder à la maintenance des tracteurs. Les méthodes de travail ont été très intéressantes et vraiment efficaces...Nous vous promettons que nous allons redoubler d'efforts pour faire bouger la ligne dans le domaine de l'agriculture », a-t-il indiqué.