Ile Maurice: Les amoureux des jeux vidéo attendus au Victoria Urban Terminal

Les passionnés de jeux vidéo ont de quoi se réjouir. En effet, Cyber Room, un gaming hub bien établi à Rose-Hill, vient d'ouvrir un nouvel espace de 100 m² au Victoria Urban Terminal. L'objectif : offrir aux amateurs de jeux vidéo une destination de choix dans la capitale, alliant technologie de pointe et convivialité.

Conscient de la croissance de l'industrie du jeu vidéo tant à l'international qu'au niveau local, Cyber Room propose aux professionnels et amateurs des PC haut de gamme capables de gérer n'importe quel jeu avec une qualité graphique maximale. Proposant le nec plus ultra en matière de technologie, les installations de Cyber Room comprennent dix puissants PC de gaming équipés de processeurs de 13e génération, de cartes graphiques de la série 40 et de moniteurs 240 Hz, offrant un équipement optimal pour une expérience de jeu exceptionnelle.

De plus, pour les adeptes des consoles de dernière génération, Cyber Room dispose également de stations PlayStation 5.

Commentant cette stratégie d'expansion, Alex Shad, le fondateur de Cyber Room, a indiqué que «le lancement de ce nouvel espace est une réponse directe aux nombreuses demandes de [ses] clients souhaitant un espace de jeu dans la capitale, où les cybercafés sont absents depuis près de dix ans». Soulignant le choix judicieux du Victoria Urban Terminal en raison de son emplacement stratégique, facilement accessible par divers moyens de transport, il a ajouté : «Ce nouveau lieu offre aux adeptes des jeux vidéo un environnement moderne et bien équipé pour se divertir et socialiser tout en participant à des événements communautaires».

Utilisant un outil de Customer Relationship Management (CRM) unique pour la gestion des clients, le gaming hub propose un programme de fidélité avantageux permettant aux joueurs d'avoir leurs propres comptes avec un système de dépôt d'argent. Ce système permet de régler leur note directement depuis leur poste de jeu, que ce soit pour des snacks, boissons, ou pour prolonger leur temps de jeu.

Dans le même élan, Cyber Room organise régulièrement des tournois de jeux vidéo dans ses locaux. Les intéressés peuvent obtenir plus d'informations sur ses réseaux sociaux. Outre le fait de participer à la *Developers Conference *2024, qui se tient du 18 au 20 juillet, Cyber Room est enthousiaste à l'idée d'accueillir des tournois professionnels d'e-sports. La tendance montre que l'industrie du jeu vidéo va croître et attirer davantage d'intérêt, notamment grâce au streaming et aux tournois professionnels qui attirent de plus en plus de spectateurs.

Avec cette nouvelle ouverture, Cyber Room promet une expérience de jeu inégalée dans un cadre convivial et high-tech.