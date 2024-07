Ile Maurice: Phokeer surpris par sa... démission

Sooroojdev Phokeer a été ordered out, serait-on tenté de dire. Le communiqué de l'Assemblée nationale sorti peu après 18 heures mardi a fait état du fait que Sooroojdev Phokeer avait soumis sa démission.

«According to an announcement by the Mauritius National Assembly, the Honourable Sooroojdev Phokeer, G.C.S.K., G.O.S.K., has by letter, dated this Tuesday 16 July 2024, tendered his resignation as Speaker of the National Assembly due to health issues», lit-on dans le communiqué. Quelques minutes plus tôt, l'express avait eu vent que Sooroojdev Phokeer avait été démis de ses fonctions.

Nous l'avons appelé pour confirmer la nouvelle. «Ah bon ? Qui a dit que j'avais démissionné. Je vous appelle dans cinq minutes ?», a-t-il répondu, avec un certain étonnement dans la voix, pour ensuite éclater de rire. Quelques instants après, il a nié avoir démissionné lors d'une intervention à la radio. «Ki sannla inn dir mo inn avoy mo let demision? Mwa, mo pe dir ou mo pa kapav vinn travay, mo lasante pa permet mwa. Mo inn fer premie loperasion, deziem loperasion... Si mo fer trwaziem loperasion, mo pa pou kapav vinn travay», a-t-il dit. Il a nié sa démission quand l'express l'a rappelé à 19 h 14. «Ki sannla inn dir ou mo inn demisione? Si ou inn gagn kominike parlman, al verifié avek Parlman mem», a-t-il répondu.

Tout laisse croire que la visite du Premier ministre à la Cardiac Unit de l'hôpital Victoria, Candos, mardi, où il a passé pratiquement une heure, avait pour but de convaincre Sooroojdev Phokeer de démissionner. Sinon, pour quelle raison un médecin aurait autorisé un visiteur à passer tant de temps avec un patient ayant subi une chirurgie cardiaque ?

D'ailleurs, l'express avait demandé à Sooroojdev Phokeer plus tôt durant la matinée de mardi s'il comptait démissionner. «Je ne sais pas ce qui arrivera. Je suis souffrant. Je pense à ma santé. Tout dépendra du Premier ministre», avait-il déclaré.