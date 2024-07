Congo-Kinshasa: Général Eddy Kapend - « Les soldats sont là pour protéger le pays à chaque fois que la menace est signalée »

« Les soldats sont là pour protéger le pays à chaque fois que la menace est signalée. Ils se mettent en ordre opérationnel pour répondre à un besoin spécifique. Les voir circuler n'est pas quelque chose d'extraordinaire », a déclaré jeudi 18 juillet, le commandant de la vingt-deuxième région militaire, le général Eddy Kapend.

Il a rencontré à Lubumbashi, les agences du système des Nations unies qui sont opérationnelles dans le Grand Katanga. A cette occasion, plusieurs questions d'ordre sécuritaire ont été évoquées. C'est notamment celle relative aux cas de braquage et autres crimes qui sont enregistrés à travers les grandes agglomérations de l'ancien Katanga.

Pour le général Eddy Kapend, l'armée fournit beaucoup d'efforts pour mettre fin à cette insécurité.

« C'est un problème de criminalité urbaine, c'est vrai que ça nous dérange et tous les jours nous faisons des efforts pour pouvoir démanteler tous ces réseaux des inciviques qui commettent des crimes au sein de la population. C'est une préoccupation pour nous. Nous y travaillons. Dans nos cachots c'est plein de tous ces criminels. Dans nos juridictions, au tribunal civil et militaire, tous ceux qui sont attrapés dans ces conditions sont sévèrement punis. Ils agissent de fois de manière imprévue et par surprise », a rapporté le général Eddy Kapend.

Pour lui, des efforts sont fournis afin de mettre fin à cette situation.

« Ce n'est pas facile vous savez, plus nos villes grandissent plus pauvreté est aussi importante. Plus tous ces enfants en rupture familiale qui grandissent sont susceptibles d'être recrutés dans telle et telle voie de fait. Et donc l'insécurité urbaine existe. Nous nous attelons jour et nuit pour y mettre fin », détaille le général Eddy Kapend.