Madagascar: Road trip caritatif à Atsimo Andrefana - Smaven en concert à Ampanihy

Du 20 au 29 août prochain, un Road Trip caritatif devra partir d'Antananarivo en direction d'Ampanihy, dans la région Sud-Ouest. Cette aventure solidaire et culturelle promet une dizaine de jours d'aventures dans des paysages atypiques et un itinéraire épique sur la RN7 et la RN10.

L'initiative à l'origine de ce projet soutient régulièrement des actions de bienfaisance dans le Sud depuis quelque temps déjà, telles que la distribution de repas chauds à des élèves d'école dans certains villages, l'approvisionnement de produits de premières nécessité à des ménages, le financement de bancs pour des écoles...

Cette fois-ci, l'idée du petit comité organisateur de ce « road trip » est de sensibiliser un plus grand nombre de personnes en les emmenant sur place voir la réalité, en faisant le voyage à plusieurs, autrement dit, joindre l'utile à l'agréable en passant quelques jours de vacances tout en accomplissant une bonne action. Le projet qui est entièrement apolitique, personnel et à but non lucratif, prévoit de distribuer des produits de premières nécessités tels que du riz, des haricots, de l'huile, du savon, de la farine, du sucre... mais également des kits scolaires dans plusieurs villages d'Ampanihy.

En marge de l'action sociale et la dimension humaine du projet, l'aventure touristique attend également les participants à ce road trip : notamment la visite du lac Tsimanampetsotsa et du parc alentour qui ne manque pas de paysages pittoresques et idylliques ainsi que des activités surprises. Le 25 août, Smaven, un artiste qui se rallie au projet, donnera un concert à Ampanihy. La totalité des recettes de ce show servira à contribuer à la cantine d'une école d'Ampanihy.

L'inscription au roadtrip sera de 100 000 ariary. La participation au projet est par ailleurs libre. Il est ainsi encore possible de faire des dons en numéraire ou en nature. De plus amples informations sont disponibles sur la page Facebook Asa ara-pirahalahiana.