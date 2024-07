Madagascar: Gestion des Déchets - Du biogaz à partir des ordures d'Andralanitra

La solution à plusieurs millions d'euros ! La première usine de valorisation des déchets sera mise en place à la décharge d'Andralanitra.

Il s'agit de la première installation de ce genre à Madagascar. L'ensemble du projet, une fois achevé, pourra traiter jusqu'à 90% des déchets de la décharge, les transformant soit en biométhane, soit en compost. Ces produits seront ensuite réintroduits sur le marché au profit des industriels et des agriculteurs, réduisant ainsi significativement l'utilisation de l'huile lourde et du bois énergie. Cela représente une contribution importante au mix énergétique du pays. Il pourrait même s'agir de la solution tant attendue au problème de la gestion des déchets de la ville d'Antananarivo.

« D'ici quelques mois, à l'endroit où nous nous trouvons actuellement, une unité de méthanisation sera installée, capable de traiter quotidiennement 20 tonnes de déchets organiques », a déclaré Marie Yvonne Charlemagne, présidente de la société Apis Solutions, lors du lancement des travaux du centre de valorisation des déchets à Andralanitra. Le ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures a souligné l'aspect pratique de cette usine. « La ville et sa population ne cessent de croître, et avec elles, les déchets.

La transformation des déchets à Andralanitra représente une solution durable. En effet, après le tri, nous pouvons obtenir du biogaz, notamment du méthane, un hydrocarbure aux multiples usages. Il peut remplacer les énergies traditionnelles, notamment dans l'industrie, et à terme, permettre la production d'électricité ou être utilisé dans des cuisines propres », a affirmé le membre du gouvernement.

Ce projet marque le premier pas d'une initiative plus vaste visant à augmenter la production jusqu'à 15 000 tonnes par an. Le modèle pourra être étendu à d'autres villes. L'entreprise réalisera ce projet en partenariat avec la Société Municipale d'Assainissement (SMA) et la Commune Urbaine d'Antananarivo. C'est la société Apis Solutions qui assumera le coût de l'investissement, avec le soutien de partenaires financiers locaux et internationaux. On parle d'une somme de soixante millions d'euros investis dans ce projet.

Cette usine est la première en son genre et permettra de résoudre deux problèmes de longue date, particulièrement complexes : la congestion de la décharge d'Andralanitra, qui reçoit près de 500 000 tonnes de déchets par an depuis 66 ans, ainsi que la crise sanitaire liée aux déchets dans la ville d'Antananarivo.