Afrique: Festival - Six artistes internationaux invités au Somarôho

La 11e édition du Festival Somarôho se déroulera du 7 au 11 août à Nosy Be, avec la participation de six artistes internationaux et de la diaspora malgache partageant la scène avec des artistes locaux.

La onzième édition du Festival Somarôho se tiendra du 7 au 11 août au stade Ambodivoanio à Nosy-Be Hell-Ville, promettant une expérience inoubliable aux mille cinq cents personnes attendues. Ce festival vibrant accueillera six artistes internationaux et de nombreux artistes locaux, offrant une diversité de genres musicaux qui ravira tous les spectateurs tout en promouvant les talents locaux.

Le 8 août, la scène s'anime avec Jungeli de France d'origine congolaise, accompagné de Vaiavy Chila, Céasar, Ceis, Ngiah Tax et bien d'autres. Le 9 août, B.Junior de Mayotte prend le relais aux côtés de Tence Mena, Zandry Hamed, Parish et d'autres artistes locaux. Le 10 août, le Lucky Dube Band d'Afrique du Sud enflammera la scène avec Sisca, Mirasoa, Tovo J'Hay, Nael et d'autres talents. Enfin, la clôture du festival le 11 août sera marquée par Terell de Mayotte, Kriss Jeezy et Jean Brice de France, Wawa, Fandrama et plusieurs autres artistes.

Diverses activités

« Ce festival constitue une opportunité idéale pour promouvoir les échanges culturels, le tourisme et l'économie de Nosy Be. Le comité a soigneusement sélectionné les artistes pour animer ces quatre jours de festivités. Les spectateurs malgaches pourront profiter des succès internationaux tandis que les artistes internationaux auront l'occasion de collaborer avec les talents locaux. Le Festival Somarôho représente indéniablement l'un des piliers économiques, touristiques et culturels de Nosy Be », souligne Jean Perkins, l'organisateur, lors d'une conférence de presse à Andraharo en collaboration avec Telma Madagascar et Star.

%

La sécurité des festivaliers est une priorité absolue. En collaboration avec le préfet de Nosy Be, les Forces de l'ordre assureront une surveillance renforcée avec l'installation de caméras partout sur le site. « Nosy Be est un lieu très accueillant. Il n'y aura aucune crainte concernant la sécurité lors de ce festival ; Tout le monde sera le bienvenu », ajoute Jean Perkins. En plus des spectacles musicaux, le festival propose une variété d'activités pour divertir pleinement les participants : grand carnaval, basketball, Morengy, football, courses de lakana, pool parties, grande braderie, combats de coqs et tournois de pétanque.