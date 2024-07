TUNIS — Nichée entre forêt et mer, l'auberge de jeunesse de Rimel à Bizerte, a accueilli la première édition du Bootcamp linguistique organisé à l'initiative de l'Alliance française de Bizerte.

Le Bootcamp du Rimel est un séjour linguistique francophone qui associe des ateliers ludiques et pédagogiques d'apprentissage du français à des activités sportives et divertissantes en plein coeur de la forêt et de la plage du Rimel.

Du 8 au 11 juillet 2024, des élèves âgés de 12 à 16 ans ont pu profiter de cette immersion linguistique en compagnie d'animateurs francophones natifs. En tout, près de 40 personnes, incluant participants, animateurs et encadrants, ont pris part à cette aventure sachant que de nombreux élèves sont issus du collège français Gustave Eiffel, un partenaire de l'Alliance française de Bizerte, afin de perfectionner leur aisance orale et écrite en français. Au programme, de nombreux ateliers ludiques et activités pour améliorer le niveau écrit et oral de français et échanger avec des encadrants natifs francophones.

Les matinées ont été réservées à des ateliers numériques, des ateliers linguistiques d'expression orale (Slam, débat) mais également des ateliers d'initiation à la photographie et des ateliers de jeux de société. Les après-midis ont permis aux apprenants de profiter de la plage et de la forêt du Rimel avec de nombreuses activités sportives en plein air. Ils ont eu l'opportunité de faire du kayak avec le Club du Sport Nautique de Bizerte et ont pu apprendre à pagayer avec des moniteurs expérimentés tout en profitant de la mer.

L'Alliance française de Bizerte a également organisé une randonnée dans la forêt du Rimel permettant aux participants de se dégourdir les jambes et de profiter de la sérénité de la forêt. Les soirées étaient l'occasion pour les apprenants de faire connaissance, de découvrir la musique française et d'échanger en tout convivialité autour d'un bon repas préparé par l'auberge. Le dernier soir, les parents ont été conviés à une soirée de restitution pour voir les productions de leurs enfants.

Témoignages sur une aventure humaine

"Le Bootcamp a non seulement permis aux participants de s'immerger dans un environnement d'apprentissage intensif, mais il a également été un véritable vecteur de la diversité culturelle au sein de la francophonie" a témoigné Amalric de Rambuteau, étudiant en relations internationales et animateur du Bootcamp. Cette action, a-t-il poursuivi a été une expérience culturelle enrichissante que ce soit pour les participants que pour les encadrants.

Et d'ajouter "J'ai toujours été intéressé par la francophonie, et le bootcamp a été une opportunité d'expérimenter cette dernière autrement » avance-t-il en expliquant que cette aventure humaine qui lui a permis d'échanger avec les jeunes tunisiens lors des différents ateliers du Bootcamp a permis également de tisser une certaine proximité entre les animateurs et apprenants qui selon ses propos s'est facilement instaurée pour des raisons générationnelles.

Pour l'animatrice Eva Rezgallah, « Le Bootcamp est la preuve que les élèves tunisiens n'ont pas besoin de voyager très loin pour découvrir la diversité culturelle. Cette initiative est un échange culturel mutuel qui est à refaire ! ». En effet, ce genre d'initiative, a-t-elle ajouté, favoriserait l'interculturalité au sein de la francophonie en rassemblant des jeunes de différentes origines et en leur permettant de partager leurs traditions et leurs points de vues. D'ailleurs, poursuit-t-elle "J'ai beaucoup appris de la culture et des coutumes tunisiennes durant le séjour".

La présence de Marianna, une étudiante italienne venue en Tunisie pour l'été, illustre parfaitement cette diversité. Cette dernière explique : « Le bootcamp m'a permis de faire de nouvelles rencontres et d'améliorer mon aisance en français à l'oral. Je me suis rapidement adaptée à ce nouvel environnement ».

Elyes, un élève du Collège français Gustave Eiffel, a apprécié son autonomie et les activités à la plage, notamment le kayak. Il en garde de très bons souvenirs. Cette expérience a démontré que l'interculturalité peut être vécue différemment à travers des activités éducatives et de loisirs, favorisant ainsi une meilleure compréhension et une plus grande tolérance entre les participants. Le Bootcamp a donc été une réussite sur le plan pédagogique et humain, renforçant les liens au sein de la francophonie et montrant l'importance de tels échanges pour promouvoir la diversité culturelle.

En conclusion, cette première édition du Bootcamp linguistique de l'Alliance française de Bizerte a été de l'avis de tous, un franc succès, alliant apprentissage et divertissement dans un cadre naturel propice à l'épanouissement des élèves qui sont repartis enrichis, motivés et avides de revivre encore une fois cette belle aventure humaine dans un deuxième Bootcamp.