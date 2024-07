Congo-Kinshasa: Nyirangongo - SOS de l'ONG ACADEPA en faveur des déplacés de Munigi

L'ONG Action d'animation pour le développement des paysans (ACADEPA) a lancé, jeudi 18 juillet, un SOS sur la situation des déplacés de Munigi, se trouvant dans différents sites du territoire de Nyiragongo (Nord-Kivu).

Selon le coordonnateur de cette organisation locale, Etienne Bosenibamwe, nombreux vivent déjà depuis plusieurs mois sans assistance et les conditions sanitaires sont de plus en plus précaires.

Il a ainsi appelé à une intervention urgente des autorités au niveau provincial que national :

« Plus de 30% de déplacés ne sont pas pris en charge par le Gouvernement sur le plan d'habit, l'eau, alimentation, médicaments et autres. Les enfants ne sont pas encadrés dans les sites qui n'ont pas de douches, ni de toilettes. Depuis leur arrivée, les déplacés de Munigi n'ont bénéficié d'aucune assistance, ni aide humanitaire des vivres et non vivres ».

Etienne Bosenibamwe a révélé que mêmes dans les sites pris en charge, un nombre de déplacés, soit 52% sont oubliés.

En novembre 2022, huit personnes étaient mortes au camp des déplacés de Mudja, dans le territoire de Nyirangongo (Nord-Kivu) à la suite des conditions précaires.