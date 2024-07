Angola: La Biocom prévoit de produire 220 mille tonnes de sucre

Luanda — La Compagnie Angolaise de la Bioénergie (Biocom) estime qu'elle produira, dans un avenir proche, environ 220 mille tonnes de sucre, ce qui correspond à 70% des besoins du marché angolais, avec la mise en oeuvre du Programme de Promotion de la Canne à Sucre (PFCA).

Le projet, inauguré cette année, vise à renforcer le processus de diversification économique et à réduire de manière significative les niveaux d'importation de sucre dans le pays, selon un communiqué auquel l'Angop a eu accès jeudi.

Cité dans une note, le directeur général de Biocom, Rodrigo Melo, a déclaré que la classe des producteurs de canne à sucre présente des avantages significatifs, car le programme ajoute 10 mille hectares de culture de canne à sucre aux 30 mille déjà cultivés, permettant à l'entreprise d'atteindre sa capacité maximale de production de sucre, de l'ordre de 220 mille tonnes.

Il a rappelé que cet objectif aidera l'Angola à diversifier sa production agricole, à réduire ses importations de sucre et à prendre des mesures fermes vers l'autosuffisance alimentaire.

Il a ajouté qu'en plus du PFCA, la Biocom a également lancé cette année d'autres projets, tels que la production de mélasse, à partir de canne à sucre, qui constitue un soutien important à l'agriculture et à l'élevage en Angola.

Il a expliqué qu'auparavant ce produit était importé à 100%, mais que cette année on attend une production de trois mille tonnes de haute qualité, démontrant une fois de plus la capacité de l'entreprise et l'énorme potentiel du pays.

Rodrigo Melo a également affirmé que ce produit est déjà vendu à des entrepreneurs nationaux, dans l'espoir de contribuer à toute la chaîne agricole et d'élevage, puisque la mélasse de canne à sucre peut être utilisée comme engrais agricole, complément pour l'alimentation animale ou même comme matière première pour les distilleries.

Selon le responsable, le PFCA s'adresse essentiellement aux hommes d'affaires et aux agriculteurs ayant une capacité reconnue à investir dans les terres cultivées, à gérer l'agroalimentaire et à assurer l'approvisionnement en canne à sucre de la Biocom pendant deux cycles (12 ans).

Pour soutenir ses partenaires (entrepreneurs et agriculteurs), la Biocom a déjà conclu un accord avec le Fonds de Garantie des Crédits (FGC), qui fournit aux investisseurs des conseils et un suivi financier du projet, ayant établi des partenariats avec des banques nationales pour l'octroi de crédits aux intéressés.

Le soutien constant à ceux qui transforment et investissent dans le secteur agricole du pays est un objectif fondamental du PFCA, selon le directeur général.

Rodrigo Melo a indiqué que le projet comprend également des conseils et des formations techniques pour former le personnel opérationnel, émettre des analyses et des recommandations agronomiques, ainsi que des conseils pour l'acquisition d'équipements à utiliser dans l'exploitation.

La Biocom est la première entreprise du pays à intégrer la production et la commercialisation de sucre, d'éthanol et d'électricité, à partir de la biomasse.

Située dans le complexe agro-industriel de Capanda (PAC), à Malanje, elle opère sur une superficie d'environ 60 mille hectares, dont environ 53 mille sont consacrés à l'agriculture et environ 6 mille hectares sont réservés à la préservation permanente de la végétation indigène.