Sénégal: Le chef de l'Etat demande la mise en place 'd'un programme rénové de développement des logements sociaux'

Dakar — Le chef de l'Etat a demandé, jeudi, au Premier ministre de "proposer un Programme rénové de développement des logements sociaux aux normes intégrant des mesures fiscales, foncières et financières incitatives et durables" afin de "faciliter l'accès au logement et à la propriété foncière et immobilière".

En Conseil des ministres, Bassirou Diomaye Faye a indiqué que "cette réorientation majeure de la politique du logement doit favoriser la construction de logements décents et adaptés avec la mise à disposition transparente, à partir de cahiers des charges rigoureusement ficelés, du foncier aménagé et la montée en puissance des activités de la Société d'Aménagement foncier et de Rénovation urbaine (SAFRU)"

Sur la même lancée, le chef de l'Etat a rappelé aux ministres en charge des Domaines, de l'Intérieur, des Collectivités territoriales et de l'Urbanisme et au Secrétaire d'Etat à l'Urbanisme et au Logement, "la nécessité d'engager des concertations avec les maires et les chefs de villages en vue d'accélérer la réalisation du cadastre universel, de maitriser l'émergence de nouveaux pôles urbains et de définir des règles consensuelles en matière de restructuration des communes et de rénovation urbaine".