Sénégal: L'orpaillage a un impact négatif sur la Falémé et les populations riveraines (OMVS)

Saly — L'orpaillage non-réglementé a des conséquences dévastatrices sur les écosystèmes fragiles de la Falémé et les conditions de vie des populations riveraines, a relevé jeudi, à Saly (Ouest), Amadou Lamine Ndiaye, secrétaire général de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS).

"De l'usage des outils traditionnels, on est passé à l'usage de machines et de produits chimiques dangereux et hautement toxiques (mercure, cyanure, etc...) avec utilisation de méthodes et techniques modernes, sans garantie de respect des normés de sécurité à appliquer", a dit Amadou Lamine Ndiaye.

"Les produits chimiques toxiques utilisés dans le processus d'extraction, contaminent tout le bassin de la Falémé, empoisonnant ainsi la faune et la flore aquatiques", a-t-il ajouté, lors d'un atelier technique d'échanges sur les plans d'action issus de l'étude de l'orpaillage et de son impact au niveau de la Falémé, dans le bassin du fleuve Sénégal.

Selon lui, "cette forme d'orpaillage dégrade l'environnement physique", et présente des conséquences immédiates", telles que le déboisement, la destruction du couvert végétal et des sols, la pollution des ressources en eau résultant de l'emploi des produits chimiques dangereux pour les traitements des minerais, la déforestation accélérée".

Fort de ce constat, a poursuivi encore l'officiel, "l'OMVS a considéré qu'il est de son devoir de réfléchir à des stratégies efficaces pour réduire l'impact de l'orpaillage sur notre cours d'eau".

Le Haut-commissariat de l'OMVS a réalisé, avec l'appui de l'AFD, une étude portant sur l'impact des activités de l'orpaillage dans la Falémé, a-t-il souligné.

Selon Amadou Lamine Ndiaye, "ce document validé en octobre 2023 à Bamako, comporte un ensemble de plans d'action dont la mise en oeuvre nécessite une action concertée, impliquant non seulement les autorités locales et nationales, mais également les communautés locales, les entreprises minières, les orpailleurs, la presse et la société civile", pour définir des politiques et des actions qui auront un impact direct sur la vie de nos concitoyens riverains de la Falémé.