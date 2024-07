Maroc: Le festival de l'Aïta Marsaouia débarque à Settat avec des concerts enflammés et d'autres activités artistiques

Settat — Le public Settati a été jeudi soir au rendez-vous d'un concert animé par une brochette d'artistes populaires, dans le cadre de la 1ère édition du Festival de l'Aïta Marsaouia qui se prolonge jusqu'au 27 juillet.

Les artistes qui se sont relayés sur la scène érigée devant la municipalité au centre de la ville ont pendant plus de trois heures fait vibrer le public venu nombreux écouter les chansons inscrites dans le répertoire de cet art séculaire qu'est l'Aïta Marsaouia.

A tout seigneur, tout honneur ! Le spectacle a d'abord débuté par la projection d'un film documentaire sur la vie et le parcours artistique de l'artiste populaire disparu, Bouchaïb Bidaoui. Suivront après non-stop des concerts enflammés donnés par le groupe Hbala Louz et Latifa Statia qui a interprété des chansons à succès comme "Settat Baldi", "Tlek Lhmam Itir" ou encore "Al Aloua", chef-d'oeuvre incontestable et incontesté dans le répertoire populaire.

Puis au tour de la star de la chanson populaire Abdellah Daoudi, copieusement applaudi, de déchaîner la foule avec des chansons que le public de tous les âges connaissait par coeur.

Dans une déclaration à la MAP, Hafida Khouyi, Directrice régionale de la Culture à Casablanca-Settat, a indiqué que le choix d'organiser un festival sur l'Aïta Marsaouia se justifie par l'ancrage de cette musique ancestrale dans la région, avant d'ajouter que cet événement s'inscrit dans le cadre de la diversification de l'offre culturelle dans la région de Casablanca-Settat conformément au programme de développement régional 2022-2027 dans son volet relatif à l'animation culturelle.

%

Directrice également du festival, Mme Khouyi a noté que la programmation comprend, outre les concerts, d'autres activités culturelles et artistiques qui ont pour dénominateur commun l'Art de l'Aïta Marsaouia, citant la projection jeudi soir du film documentaire "Le Blues des Cheikhates" de Ali Essafi qui donne la parole à Aïda, Aïcha et Hafida, trois cheikhates de Safi qui s'attardent avec nostalgie sur l'âge d'or de la Aïta et évoquent à mots feutrés leur présent moins rose.

Ce vendredi, le programme se poursuit avec un débat sur le thème "Aïta : entre tradition et tentatives d'innovation", une projection du film "Kharboucha" de Hamid Zoughi (2008) et en clôture un autre concert dans soirée, à la même heure, au même endroit.

Cette première édition du Festival de l'Aïta Marsaouia est organisée depuis le 12 juillet par la région de Casablanca-Settat et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec la commune de Casablanca.