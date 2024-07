Sénégal: Le gouverneur Ousmane Kane vante les mérites de la politique de gouvernance des frontières

Kaolack — Le gouverneur de la région de Kaolack (centre), Ousmane Kane, a souligné jeudi l'importance cruciale que revêt "l'élaboration d'une politique de gouvernance des frontières" pour "une gestion efficace, transparente et coordonnée de nos espaces frontaliers".

Il présidait un atelier territorial de diagnostic des espaces frontaliers pour l'élaboration d'un document de politique nationale de la gouvernance des frontières. La rencontre est organisée à Kaolack, à l'initiative de la Commission nationale de gestion des frontières (CNGF).

Il a souligné la nécessité de "faire de la frontière un vecteur de paix, de sécurité et d'intégration, prenant en compte harmonieusement tous les facteurs pertinents, y compris les déterminants juridiques et les réalités humaines sur le terrain dans un esprit de promotion des valeurs partagées par les populations concernées".

Il a relevé que les différentes frontières du Sénégal jouent un rôle crucial dans la protection de la souveraineté et de la sécurité du pays.

Il a néanmoins fait observer que "les frontières physiques ne constituent plus des barrières infranchissables car les défis auxquels nous sommes confrontés traversent allègrement ces limites géographiques".

Il a loué la méthode de la CNGF qui a mis l'accent sur une "approche globale concertée et participative".

"En tant qu'acteurs territoriaux, il s'agira pour nous d'explorer et de comprendre les enjeux et les opportunités qui se présentent dans nos régions frontalières. Parce que les espaces frontaliers jouent un rôle essentiel dans le tissu socioéconomique de nos régions, façonnant nos relations avec nos voisins et offrant des perspectives multiformes en termes de développement et de collaboration", a estimé Kane.

La gouverneure de la région de Fatick (ouest), Seynabou Guèye considère qu'une telle initiative répond aussi à un souci de cohérence dans la mesure où les régions de Kaolack et de Fatick sont frontalières de la République de Gambie.

"C'est sûr que nous aurons les mêmes difficultés et les mêmes approches par rapport à la gestion de cette frontière. C'est pourquoi nous saluons véritablement l'esprit mais aussi la cohérence avec laquelle la CNGF l'a fait, non seulement avec la zone centre mais, aussi au niveau des autres zones qui ont des frontières avec d'autres pays", a-t-elle dit.

"Nous avons des problèmes au niveau de nos frontières et l'Etat du Sénégal, conscient de cette situation, a beaucoup oeuvré. En attestent les interventions du PUMA Programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers] avec la construction de postes frontaliers, avec l'équipement de services sociaux de base", a insisté Seynabou Guèye.

Elle estime que les interventions du PUMA ne suffisent pas pour la simple raison que les ressources dont il dispose ne permettent pas de régler toutes les questions au niveau des différentes zones frontalières.

"Mais, aujourd'hui, on sent qu'il y a derrière une politique nationale portée par la CNGF et qui va partir d'un élément important qui est le diagnostic, l'objet de cette rencontre de Kaolack (...)", a-t-elle fait valoir.