Sénégal: Le magistrat Birame Sène, nouveau Directeur général des Elections (DGE)

Dakar — Le magistrat Birame Sène a été nommé, jeudi, en Conseil des ministres, Directeur général des Elections (DGE) en remplacement de Thiendella Fall, a-t-on appris de source officielle.

"Monsieur Birame Sène, Magistrat, précédemment directeur de la formation et de la communication à la direction générale des élections, est nommé Directeur général des Elections (DGE) en remplacement de Monsieur Thiendella Fall", rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Tanor Thiendella Sidy Fall, contrôleur général de police, titulaire d'une maîtrise en droit, d'un diplôme d'études approfondies (DEA) en sciences politiques, d'un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) sur les droits fondamentaux ainsi que d'un diplôme de troisième cycle en relations internationales et diplomatie supérieure, est au coeur de l'organisation des élections depuis plusieurs années.

Il a été directeur des opérations électorales de 2003 à 2011, puis promu au poste de directeur général des élections en 2011. Il fut aussi conseiller de département chargé des questions électorales auprès du ministre de l'Intérieur. Il a organisé plusieurs élections et référendums : les élections présidentielles de 2007, 2012, 2019 et 2024 ; les élections législatives de 2007, 2012, 2017, 2022 ; les élections territoriales de 2022, et le référendum de 2016.

%

La Direction générale des élections (DGE) est chargée de l'organisation des élections nationales et locales ainsi que des référendums

A ce titre, elle assure l'établissement et la révision des listes électorales, en liaison avec la Direction de l'Automatisation des Fichiers du Ministère de l'Intérieur ; la tenue des fichiers électoraux ; la conception, la confection, l'installation et la conservation des documents et archives électoraux ; l'organisation et le suivi de la distribution des cartes d'électeur ; le contrôle des conditions d'impression des bulletins de vote ; l'application et le contrôle, en liaison avec les autorités territoriales, des principes applicables en matière de propagande électorale, entres autres missions.