Angola: Le PR ouvre l'Hôpital Général de Cacuaco « Heróis de Kifangondo »

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a inauguré vendredi, à Luanda, l'Hôpital Général de Cacuaco « Heróis de Kifangondo », avec une capacité de 300 lits, dont 150 dédiés à la pédiatrie.

Accompagné de la Première Dame Ana Dias Lourenço, le Chef de l'État a commencé par visionner une vidéo promotionnelle de l'hôpital, dévoilé la plaque d'inauguration, ainsi qu'il a effectué une visite guidée de l'hôpital.

L'unité hospitalière, qui emploiera plus d'un millier de professionnels, propose des services ambulatoires dans un seul bloc, dans les spécialités de chimiothérapie, d'oncologie et d'imagerie, cette dernière avec une vaste superficie de 18 zones d'hospitalisation.

Construit sur un terrain de six hectares, il dispose d'un bâtiment principal composé de blocs d'urgence, de logistique et de laboratoire, le bloc B de deux étages est réservé aux consultations externes, tandis que les blocs C, de même nombre d'étages, sont dédiés aux patients d'hémodialyse et réadaptation.

L'unité dispose également de cinq bâtiments périphériques d'oncologie, d'une cafétéria, d'un support pour la zone technique, d'une morgue et d'une laverie.

Les travaux, réalisés par l'entreprise de construction Vamed, ont débuté en novembre 2021 et ont coûté à l'État angolais 139 millions 216 mille euros.

Avec cette infrastructure, d'une durée de vie utile de 50 ans et bénéficiant d'une réhabilitation biannuelle, Cacuaco compte 21 unités sanitaires, dont six centres médicaux, 13 postes de santé et un hôpital municipal.

Rappelons qu'en avril dernier, l'Hôpital Geral de Viana Bispo Emílio de Carvalho, d'une capacité de 356 lits, a été inauguré par le chef de l'État, João Lourenço.