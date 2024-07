Afrique Centrale: Luanda accueille la 2ème réunion ministérielle entre la RDC et le Rwanda

Luanda — L'Angola accueillera, le 30 de ce mois, la 2ème session de la Réunion ministérielle entre les délégations ministérielles de la République Démocratique du Congo (RDC) et du Rwanda, sous médiation angolaise, dans le cadre du Processus de Luanda.

Selon un communiqué du Ministère des Relations Extérieures, les parties ont convenu de tenir ladite réunion, à la suite de consultations menées par la médiation angolaise et conformément aux conclusions de la 1ère réunion, tenue à Luanda, le 21 mars 2024.

La réunion clarifie également le résultat de la décision prise lors de rencontres éparées entre le Président João Lourenço, champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique et nommé médiateur, avec ses homologues Félix-Antoine Tshisekedi et Paul Kagame, en février et mars 2024, respectivement.

Feuille de route de Luanda

La Feuille de route de Luanda est le document approuvé, dans la capitale angolaise, le 6 juillet 2022, lors du Sommet tripartite de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL), entre l'Angola, le Rwanda et la RDC, qui indique les voies vers la pacification de l'Est de ce dernier.

Le document a été signé par les Chefs d'État du Rwanda, Paul Kagame, de la RDC, Félix Tshisekedi, et de l'Angola, João Lourenço.

Parmi les différents points, on souligne la normalisation des relations politiques et diplomatiques entre la RDC et le Rwanda, ainsi que la cessation immédiate des hostilités.