Angola: Les boissons alcoolisées touchent plus de vingt mille citoyens à travers le pays

Luanda — Vingt mille 437 patients ont été admis aux urgences des hôpitaux de tout le pays, en raison de la consommation excessive de boissons alcoolisées, au cours de l'année 2022, a rapporté jeudi, à Luanda, le secrétaire d'État à la Santé publique, Carlos Pinto de Sousa.

Le secrétaire d'État fournissait ces données lors de la présentation, au Parlement, des fondements du Projet de Loi sur le Régime Spécial de Disponibilité et de Consommation de Boissons Alcoolisées, approuvé en général par les députés, au cours de la septième séance plénière.

Il a précisé qu'au cours de la même période, sept mille 305 patients ont été admis aux urgences de l'Hôpital Psychiatrique de Luanda pour coma alcoolique.

Selon le gouvernant, le drame de la consommation excessive s'intensifie chez les jeunes entre 20 et 24 ans et parmi les professionnels de la santé, de l'éducation et des forces de défense et de sécurité.

Carlos Pinto comprend donc que l'approbation du projet de loi, qui sera maintenant discuté dans la spécialité, vise à réduire les maladies causées par la consommation excessive de boissons alcoolisées.

A propos du diplôme

La proposition interdit la consommation de boissons alcoolisées dans les périmètres des hôpitaux, des militaires, de la police, des établissements d'enseignement et dans les lieux publics situés à une distance allant jusqu'à 300 mètres de ces périmètres, du lundi au vendredi, entre 8h00 et 18h00.

En fonction de la gravité de l'infraction et de la faute, des sanctions supplémentaires telles que la perte des boissons alcoolisées, la fermeture de l'établissement, du restaurant ou similaire peuvent être appliquées en plus de l'amende, pour une durée pouvant aller jusqu'à un an, la suspension ou la révocation de la licence ou de l'autorisation d'exploiter le commerce, le restaurant ou similaire.

Le promoteur comprend que la consommation précoce et excessive d'alcool est associée à des problèmes tels que la conduite sous l'influence de l'alcool, une faible productivité au travail, l'absentéisme, le décrochage scolaire, de faibles résultats scolaires, la participation à des actes de violence, une conduite désordonnée et des relations sexuelles non protégées.

Les perceptions des professionnels des établissements commerciaux quant à la survenance de situations liées à la consommation problématique de boissons alcoolisées contribuent indirectement à l'évaluation des problèmes liés à la consommation nocive d'alcool par la population.

Il indique également que l'une des causes de l'augmentation de la consommation excessive de boissons alcoolisées est due à leur disponibilité illimitée, par divers agents commerciaux, tels que les « fenêtres ouvertes », les « mobil-homes », les vendeurs ambulants et autres.

Cependant, malgré le poids de la réalité et les différents efforts entrepris par les autorités, il n'a pas été possible jusqu'à présent de mettre en place, dans un modèle législatif, une véritable politique de lutte contre la consommation excessive d'alcool, une situation qui doit désormais changer.

Réactions

La députée de l'UNITA, Ariane Nhani, a justifié la position favorable de son siège, car elle comprend que le marketing non réglementé compromet le bien-être des citoyens, en particulier des jeunes.

Pour la parlementaire, les données présentées impliquent une analyse approfondie et la nécessité d'une action urgente pour inverser la situation actuelle de consommation.

De son côté, un autre député de l'UNITA, Saúde Txizau, défend la création de politiques visant à augmenter le prix des boissons alcoolisées.

Il a également souligné l'augmentation des espaces de loisirs (espaces sportifs, bibliothèques, entre autres).

Le député du PRS, Benedito Daniel, a, à son tour, considéré l'initiative louable, défendant un encadrement rigoureux visant à sa mise en oeuvre effective.