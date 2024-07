Ile Maurice: Directives renforcées de l'IBA pour les radios privées

Dans le cadre de l'élection partielle au n°10 prévue le 9 octobre, l'Independent Broadcasting Authority (IBA) a émis des directives spécifiques pour la couverture médiatique par les radios privées. Ces directives, inspirées de celles pour les élections de 2019, ont toutefois été renforcées pour ces élections partielles.

Les pénalités pour non-respect de ces directives ont été considérablement augmentées : l'amende est passée de Rs 100 000 à Rs 500 000, et la peine de prison maximale de deux à cinq ans. Ces directives complètent les restrictions existantes de l'IBA Act.

Les radios doivent fournir une couverture équitable et équilibrée des événements politiques et ne doivent pas s'appuyer uniquement sur les partis pour les informations. Elles doivent également se conformer aux lois sur la diffamation, l'injure et la calomnie. Les programmes politiques, incluant débats et interviews, doivent éviter les attaques personnelles, la diffamation et les commentaires offensants, et ne doivent pas inciter à la violence ou à la sédition. Les annonces politiques payantes sont limitées à 15 secondes et doivent rester factuelles et informatives, sans slogans ni musique.

Les annonces politiques, payantes ou gratuites, ne peuvent être diffusées 48 heures avant le jour du scrutin, contre 24 heures auparavant. Le délai de diffusion pour les émissions politiques est réduit de 60 à 30 secondes. Pour les programmes phone-in, les radios doivent assurer une diversité de points de vue et éviter que les mêmes individus ne s'ex- priment systématiquement. Les animateurs ne peuvent donner leurs opinions personnelles.

Les radios doivent également couvrir de manière équitable les réunions politiques, avec un délai de diffusion de 30 secondes pour censurer les contenus offensants. Le jour des élections, personne ne doit inciter les électeurs à voter pour un parti spécifique. Les radios doivent fournir à l'IBA des copies intégrales des enregistrements dans les 24 heures et soumettre une grille des programmes politiques 48 heures à l'avance.

Les radios doivent éviter une couverture excessive d'un parti politique, garantissant une couverture équilibrée pour tous. Elles doivent aussi informer l'audience sur les nouvelles et événements d'intérêt national. Les enregistrements de la durée des diffusions politiques doivent être fournis à l'IBA pour identifier toute surexposition ou sous-couverture injustifiée.

Les présentateurs et journalistes doivent rester impartiaux et ne pas utiliser leur position pour favoriser leurs objectifs politiques ou ceux d'un parti. Les directives visent à assurer une couverture médiatique juste et équilibrée, protégeant l'intégrité du processus électoral et évitant les désinformations.