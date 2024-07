Madagascar: Nature et découverte - Le petit miracle de Makira

Située au Nord-Est de Madagascar, la plus grande forêt humide du pays « Makira » vient de révéler un petit miracle scientifique.

Selon un récent communiqué du « Re:Wild » pour le projet « Search for lost species », une équipe internationale incluant des Malgaches ont découvert pas moins de 20 espèces considérées « comme perdues pour la science ». Dans la liste se trouve le « Spirostreptus sculptus », un mille-pattes brun qui a été répertorié et déclaré disparu il y a 126 ans. Mais aussi des araignées, des espèces endémiques de la famille des araignées zèbres et araignées sauteuses.

Pour ces dernières, les scientifiques les ont vues pour la dernière fois en 1900. D'après les recherches de cette équipe, les 17 types d'araignées découvertes sont de nouvelles espèces. Pour les poissons, il s'agit de trois nouvelles espèces. Une énorme chance pour cette équipe partie en expédition en 2023, composée de chercheurs de l'université d'Antananarivo, de l'American Bird Conservancy, du Peregrine Fund et de la Wildlife Conservation Society et du Biodiversity Inventory for Conservation (BINCO).

L'apport des guides issus de la communauté de base a aussi joué un rôle majeur dans les recherches. La forêt de Makira peut être assimilée au saint Graal de la biodiversité à Madagascar, voire dans le monde. Cependant, les menaces planent sur ce trésor naturel. Comme l'orpaillage sauvage que nul ne sait légal ou non. L'accroissement de la démographie a également des conséquences sur l'état de cette forêt.