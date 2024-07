Afrique: Vaccination - Madagascar, parmi les 10 pays africains abritant le plus d'enfants « zéro dose »

Madagascar figure parmi les 10 pays africains qui enregistrent le plus grand nombre d'enfants n'ayant jamais reçu de doses de vaccins depuis leur naissance ou enfants « zéro dose ». L'influenceuse Fy sur Facebook a été nommée Youth Advocate de l'UNICEF Madagascar, afin de porter la voix des enfants sur l'importance de la vaccination et la lutte contre la polio.

Madagascar reste l'un des pays avec le plus grand nombre d'enfants « zéro dose ». Selon les données du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), le pays fait partie des 20 pays dans le monde et des 10 pays africains abritant le plus d'enfants « zéro dose », soit environ un million d'enfants dans tout le pays.

Ces enfants sont ceux qui n'ont pas reçu une seule dose de vaccin, ce qui les rend vulnérables aux maladies évitables par la vaccination. En 2018, la Grande île a été ravagée par une épidémie de rougeole, et d'autres maladies telles que la polio pourraient resurgir à tout moment en raison du nombre important d'enfants « zéro dose » ou perdus de vue. Il est donc impératif de cibler ces populations non vaccinées et de garantir un accès équitable aux vaccins.

« Youth Advocate »

L'année 2024 a été déclarée « année de la vaccination » par le président de la République de Madagascar au mois d'avril et a été marquée par le fort engagement de la Première Dame, marraine de la vaccination depuis le mois de mars. Pour renforcer davantage la vaccination, il est important d'avoir l'engagement et l'implication de toutes les parties prenantes dont les jeunes.

%

C'est dans cette optique que l'UNICEF a fait appel à Mamisoa Fiderana Rajaonarivelo. Connue sous le nom de « Fy », cette influenceuse sur le réseau social Facebook, âgée de 15 ans, a été nommée Youth Advocate de l'UNICEF Madagascar. Elle va porter la voix des enfants sur l'importance de la vaccination et la lutte contre la polio.

A travers sa page Facebook, elle fera également la promotion de la vaccination de routine pour les enfants, notamment en sensibilisant le public sur l'initiative du « grand rattrapage » pour réduire le nombre d'enfants « zéro dose » et sous vaccinés. En tant que Youth Advocate de l'UNICEF, Fy va donner sa voix aux enfants, car les maladies évitables par la vaccination représentent toujours une menace importante.

En tant que jeune influenceuse, elle pourra contribuer de manière significative à la diffusion d'informations utiles sur la vaccination auprès des parents et de ses pairs.