Madagascar: Actions sociales - Distribution de couvertures dans 10 fokontany

Comme chaque année, le consulat de Monaco et la STAR ont renouvelé la distribution de couvertures auprès des foyers qui en ont le plus besoin, notamment pour les enfants en bas âges et les personnes âgées. Cent ménages répartis sur dix fokontany ont pu recevoir chacun une couverture.

La dotation a débuté mercredi dernier auprès des habitants des fokontany Ankazomanga Tsaramasay et 3G Hangar Antohomadinika et s'est poursuivie hier et continuera jusqu'au mercredi 24 juillet auprès des fokontany suivants : Ifarihy Tanjombato, Ambohibahiny Tanjombato, Iavoloha, Lohanosy, Analamahitsy, Alarobia Amboniloha, Vakinampasika et Manankasina Ambohimanga Rova. « Nous changeons de fokontany bénéficiaires tous les ans afin de toucher le maximum de foyers dans le besoin. », précise Adèle Ramamonjisoa, Directrice des Programmes - Consulat de Monaco. L'achat des couvertures pour tous les bénéficiaires est financé par la STAR.

Chaque foyer bénéficiaire reçoit ainsi une couverture avec une bouteille de boisson gazeuse. De son côté, le consulat de Monaco et les fokontany concernés se chargent de la distribution au niveau des familles. Depuis le début de cette dotation en 2019, plus de 10 000 foyers avec des enfants de moins de 5 ans ont bénéficié d'une couverture pour les tenir au chaud à chaque saison hivernale.

A travers cette action, STAR réaffirme son engagement auprès de la communauté et multiplie chaque année les actions qui visent à alléger les difficultés de la population au quotidien. Cette action sociale entre dans l'axe social des actions RSE menées par cette entreprise.