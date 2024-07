Afrique de l'Ouest: Université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio - Ouverture de la 1ère édition du colloque du Comité scientifique de l'Amf-Umoa

L'Université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio (Uam) abrite pour deux jours (18-19 juillet 2024), la 1ère édition du colloque du Comité scientifique de l'Amf-Umoa. Le thème retenu porte sur « Contribution de la recherche scientifique au développement du marché financier régional pour le financement des économies de l'Union ».

Selon Mamadou Ndiaye ancien président du CREMPF qui a prononcé l'allocution du ministre des Finances et du Budget, il y a soixante-deux ans, nos États ont posé les jalons d'une intégration monétaire courageuse et visionnaire en créant l'Union monétaire ouest africaine (Umoa). Cette initiative, explique Cheikh Diba, a abouti à la création d'une monnaie unique, le Franc de la Communauté financière africaine (franc Cfa), émise par une banque centrale commune, avec une politique monétaire poursuivant des objectifs de prospérité partagée.

Pour donner corps à cette volonté politique des pères fondateurs de notre intégration régionale, des organes économiques et financiers ont été institués. C'est à ce titre, rappelle M. Diba, que les Autorités de l'Umoa ont décidé, à la faveur du Traité du 14 novembre 1973, de mettre en place un marché financier régional, dont la création officielle est intervenue le 3 juillet 1996 par la signature d'une Convention portant création du Conseil régional de l'Epargne publique et des Marchés financiers (Crepmf), devenu en 2019 Autorité des Marchés financiers de l'Union monétaire ouest africaine (Amf-Umoa).

Le ministre des Finances affirme que l'érection de cet organe vise à dynamiser et diversifier les sources de financement, à mobiliser l'épargne à l'échelle régionale en vue d'accélérer l'intégration financière régionale, à attirer les investisseurs institutionnels et internationaux ainsi qu'à promouvoir la concurrence et l'innovation.

Ce choix audacieux a été guidé par la volonté de jeter les bases solides pour le financement harmonieux et maîtrisé de notre développement économique et social. «Depuis lors, notre union monétaire a accompli des progrès significatifs grâce à l'engagement et à la solidarité de tous les États membres.

A ce titre, force est de constater que sur la période récente, l'Uemoa a enregistré un taux de croissance annuel moyen estimé à environ 6% et un taux d'inflation annuel moyen de 1,5%, ce qui la positionne comme l'une des régions les plus dynamiques en Afrique subsaharienne, avec une solide stabilité monétaire. Le marché financier régional a accompagné cette expansion économique avec des performances remarquables comme rappelé par le Président de l'Amf-Umoa », note Cheikh Diba.